Hvad går TV 2 efter, når de leder efter deltagere til 'Vild med dans'? Og hvem drømmer de om at få med? B.T. har spurgt TV 2's underholdningsredaktør, Thomas Strøbech.

Hvad kigger I på, når I skal finde nye deltagere til 'Vild med dans'?

»Castingen til 'Vild med dans' er som at lægge et kæmpe puslespil. Så vi ser på mange forskellige ting, så vi kan sammensætte et hold, der er så sprudlende og mangfoldigt som muligt og samtidig kommer med vidt forskellige tilgange til opgaven. I gamle dage gik man meget efter at typecaste folk i 'den ældre', 'den sjove', sportsmanden' og så videre, men det er vi holdt op med.«

»De personligheder, der er med, må gerne være sværere at sætte i bås. Og der kan også sagtens være flere, der udfylder samme 'rolle', men med hver sin vinkel. For eksempel er både Michael Maze og Mikkel Kessler store sportsmænd, men i år giver det en helt ny historie, at de på forhånd har indgået et væddemål, og på den måde løfter de allerede hinandens historier ved at medvirke i samme sæson.«

»Og så er det med 'kendthed' jo i højere og højere grad et definitionsspørgsmål. I takt med at publikums medievaner bliver mere fragmenterede, kommer der på samme tid både flere og færre kendte.«

»Nogle er måske velkendte navne hos et segment af publikum, mens de for andre er ubeskrevne. Men målet er stadig, at enhver seer har hørt om i hvert fald en håndfuld af castet før 'Vild med dans' – det er bare ikke nødvendigvis den samme håndfuld.«

Er der regler i forhold til, at man ikke caster profiler fra konkurrerende tv-kanaler?

»Nej. Jeg tror ikke, det interesserer 'Vild med dans'-publikummet, præcis hvor de kender de medvirkende fra. De ved bare, at de har set eksempelvis Marie Bach Hansen i 'Arvingerne' og 'Mord uden grænser', eller fulgt Birgit Aaby i 'Løvens hule'. Så er det mindre interessant, at de pågældende serier tilfældigvis har kørt på DR TV.«

Bokser Sarah Mahfoud da hun vandt 'Vild med dans' i 2016. Foto: Henning Bagger Vis mere Bokser Sarah Mahfoud da hun vandt 'Vild med dans' i 2016. Foto: Henning Bagger

Er det blevet nemmere eller sværere at få folk til at stille op i løbet af årene?

»Det går op og ned i showbusiness. Lige for tiden går det op. Der var en periode, hvor det virkede, som om dét at medvirke i 'Vild med dans' blev set lidt ned på. Måske fordi folk frygtede at blive sat i bås som ham eller hende fra dansegulvet. Jeg synes, de dage er ovre. Nu er det igen trendy at medvirke i 'Vild med dans'.«

»Måske er folk generelt blevet mindre bange for at blive sat i bås – og måske har de opdaget, at det er lykkedes for en masse tidligere medvirkende at deltage, uden at det har været andet end en på langt de fleste parametre virkelig positiv oplevelse.«

Hvordan har I det med at caste realitystjerner?

»Det er ikke noget, jeg har en følelse omkring på den måde. Igen handler det om at finde de mennesker, det vil være interessant for publikum at lære bedre at kende og være i selskab med fredag efter fredag hele efteråret. Og det kan da sagtens være, at den helt rigtige deltager fra 'Hjem til gården' eller 'Paradise Hotel' vil gøre en god figur i 'Vild med dans'.«

»Samtidig skal man huske, at de store realitynavne jo tit bliver afholdte, fordi de har turdet kaste sig ud i en stor personlig udvikling for åben skærm. Så det er vigtigt at kunne føje noget nyt til den historie, hvis den skal kunne fortælles igennem ”Vild med dans” – så det ikke bare bliver en repetition.«

»Sidste år var Rosa Kildahl et friskt pust i programmet, ligesom Oscar Bjerrehuus af nogle i år måske mest er kendt fra sin serie på DR3.«

Hvem vil være din drømmedeltager i 'Vild med dans'?

»Alle medvirkende er en drøm, der går i opfyldelse. Det tager enormt lang tid at lukke hver aftale, fordi det er en kæmpeting for folk at sige ja til. Så lige nu er jeg mest optaget af, at årgang 2019 for første gang går på gulvet alle sammen på fredag, og jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad de har lært de sidste mange uger.«

»Men der er mange, der bliver kontaktet flere gange, og vi ser da også, at hvis det ikke lykkes det ene år, går det måske bedre op det næste. En kvinde som Anne Mette Rasmussen var en fantastisk deltager, fordi vi ikke anede, hvor stort et navn hun egentlig var hos danskerne på forhånd.«

»Så den slags skjulte stjerner, der går ind og overrasker, er altid noget, man håber at finde. Og så ville eksempelvis en tidligere statsminister i næste års lineup da ikke gøre noget. Men det er altid svært at forudsige, hvem der kommer til at fylde og hvordan i hver eneste sæson.«