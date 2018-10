Det er helt op til Rolf Sørensen, om han fortsætter i Vild Med Dans, selvom han humpede sig igennem fredagens program med en fiberskade, oplyser TV 2.

»I det tilfælde, at Rolf skulle vælge at trække sig fra Vild Med Dans, siger reglerne, at pladsen tilbydes til den danser, der senest har forladt konkurrencen, altså Laila Friis Salling,« skriver Thomas Strøbech, underholdningsredaktør på TV 2, i en mail til B.T.

Dermed står Rolf Sørensen nu med en beslutning, der bliver afgørende for ikke kun sin egen, men også Laila Friis Sallings skæbne i konkurrencen.

Rolf Sørensen stillede fredag aften op med en fiberskade og dansede derfor det meste af sin jive siddende på et bord.

Selvom han kun fik fem point af dommerne, sendte seerne ham videre i sms-afstemningen - og i stedet måtte Laila Friis Salling forlade programmet.

Efterfølgende udtalte Rolf Sørensen, at han overvejer at trække sig på grund af sin skade.

Den udvikling har fået vrede seere til at rase og opfordre Rolf Sørensen til at forlade programmet. Hos TV 2 vil man dog ikke blande sig i afgørelsen.

»Det er faldet mange for brystet, at Rolf og Karina er gået videre, men det har seerne valgt, og det retter vi os selvfølgelig efter. Rolf er ligeså velkommen i konkurrencen som de fem andre resterende par,« skriver Thomas Strøbech.

Vild med Dans sæson 15, program 7, fredag den 19. oktober 2018. Rolf Sørensen og Karina Frimodt (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest Vis mere Vild med Dans sæson 15, program 7, fredag den 19. oktober 2018. Rolf Sørensen og Karina Frimodt (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest

Uanset hvad kan der ikke blive tale om at diskvalificere Rolf Sørensen på grund af sin manglende evne til at danse på grund af skaden.

Thomas Strøbech forklarer, at TV 2 har været i dialog med Rolf Sørensen og hans dansepartner Karina Frimodt i flere dage.

»Vi holdt et møde med Rolf og Karina torsdag, og her var det parrets ønske at fortsætte i konkurrencen og optræde med deres jive,« skriver Thomas Strøbech og fortsætter:

»Det er klart at dansen blev anderledes, men Rolf kender sin egen krop bedst, og når der ikke er tale om for eksempel et benbrud, men en skade, der kan nå at hele til næste uge, er der ikke hjemmel til at diskvalificere medvirkende fra konkurrencen.«