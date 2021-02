De tidligere vindere af TV 2-programmet ‘Nybyggerne’ skal være forældre sammen igen.

Vinderne af ‘Nybyggerne’ i 2018, Fredrik Holm Koch, 31, og Charlotte Møller Jakobsen, 29, skal være forældre igen. Det afslører Fredrik på sin Instagram.

'Efter en bragende succes med 1’eren, så laver vi sgu en 2’er,' jubler Fredrik til et billede af ham og kæresten gennem ni år.

Parret har i forvejen sønnen Viggo på 2 år, som de fik kort efter deres deltagelse i ‘Nybyggerne’.

'Viggo er stadig lidt svær at forstå, men er ret sikker på, at han glæder sig til at være storebror,' skriver Fredrik videre.

Til daglig bor ‘Nybyggerne’-parret i et stort hus ved Saksild Strand syd for Aarhus, som de hygger sig med at renovere. Fredrik er specialskolelærer, og Charlotte læser en kandidat i visuel antropologi.

Herunder kan du se opslaget, hvor Fredrik deler den glædelige nyhed:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Fredrik Holm Koch - Nybyggerne (@fredrik.hk)

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.