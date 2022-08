Lyt til artiklen

Et år efter deres ufattelige tragedie er 'Landmand søger kærlighed'-parret Nicoline og Thomas Bertram blevet forældre til deres andet barn.

Men selvom parret har været i såkaldte 'lykkelige omstændigheder' i de ni måneder, Nicoline Bertram bar lille Svend i sin mave, så har det ikke været lykkeligt det hele.

»Det har i hvert fald også krævet noget hjælp udefra,« fortæller den nybagte mor i 'Landmand søger kærlighed – Ekstra'.

Programmet er optaget to uger inden termin, og her bliver seerne blandt andet inviteret ind i det børneværelse, som indtil Svends ankomst har tilhørt hans storesøster.

»Det er jo stadig Maries værelse, men det skal blive til babyens værelse,« siger Nicoline Bertram i programmet og viser et værelse frem, som med sine bunker af legetøj ligner ethvert andet børneværelse.

På væggen hænger en plakat med Maries navn, vægt og længde ved fødslen.

Men øverst står også fødselsdatoen som en trist påmindelse om den lille piges alt for korte liv.

29, januar 2020.

For knap halvandet år senere, 22. juni 2021, skulle Thomas Bertram køre sin traktor frem, og kom – ved hvad både politi, en bilinspektør og arbejdstilsynet har konkluderet som værende en tragisk ulykke – til at ramme sin lille datter, som blev erklæret død ved ankomst til hospitalet.

Sådan så Nicoline og Thomas Bertram ud, da de mødte hinanden i femte sæson af 'Landmand søger kærlighed'. Vis mere Sådan så Nicoline og Thomas Bertram ud, da de mødte hinanden i femte sæson af 'Landmand søger kærlighed'.

Siden ulykken har parret fået professionel hjælp for at bearbejde sorgen. Men for især Nicoline Bertram har også en frygt for at miste Maries lillebror været svær at slippe.

»Jeg bebrejder ikke Thomas, og jeg har tillid til ham, men jeg tænker, det ville være mærkeligt, hvis jeg ikke følte den her frygt,« siger hun til TV 2.

I 'Landmand søger kærlighed – Ekstra' fortæller parret, at det har været vigtigt at lade sorgen fylde og at snakke om den, når der var behov for det.

Derfor har det også været rart at bo i en lille by, hvor alle kender alle, så de ikke har følt sig alene, men mærket en massiv støtte fra lokalmiljøet.

Den største hjælp har dog været at blive forældre til lille Svend, som kom til verden i sidste uge.

»Jeg blev jo mor, dengang jeg fødte Marie, og da hun døde, følte jeg jo stadig, at jeg var mor. Jeg havde bare ikke nogen at være mor for. Det har jeg nu,« siger Nicoline Bertram til TV 2.