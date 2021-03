Knap er skærmen gået i sort efter sæsonfinalen på ‘Badehotellet’, før TV 2 løfter sløret for, at der kommer en niende sæson.

Forfatterparret bag serien, Hanna Lundblad og Stig Thorsboe, bekræfter nu, at de er i gang ved skrivebordet. Men ifølge TV 2 vender serien tilbage med en stor ændring.

I hvert fald kommer karaktererne til at se væsentligt ældre ud, når vi næste gang kan møde grosserer Madsen, Amanda, Hr. Weyse og de andre.

Når niende sæson går i gang vil året være 1945 og karaktererne er blevet tre år ældre siden, vi – i denne sæson – forlod dem i 1941.

Amalie Dollerup som Amanda Berggren. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Amalie Dollerup som Amanda Berggren. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Det har sin forklaring, siger forfatterparret ifølge TV 2:

»Når vi vender tilbage til 'Badehotellet' i næste sæson, springer vi til befrielses sommeren 1945, for det skal vise sig, at 1941 blev den sidste sommer, de mange strandhoteller langs Vesterhavet kunne holde åbent under krigen.«

De seneste to sæsoner af den populære tv-serie er foregået i krigens start i 1940 og 1941, men næste gang Amanda åbner dørene til hotellet bliver altså, efter tyskerne er færdige med at bygge bunkers langs – og okkupere ikke bare – stranden, men hele landet.

Det er ikke første gang, at 'Badehotellet' springer i tid. De første fire sæsoner foregik i 1928-1932, hvorefter sjette sæson sprang til året 1939.