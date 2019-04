Årets sæson af X Factor har i høj grad været præget af lydproblemer, men spørger man TV 2, så er der fuldstændigt styr på det hele, når finalen fredag sendes fra Forum Horsens.

»Siden den første udsendelse (hvor der var store lydproblemer, red.) har jeg godt nok været nervøs hver eneste fredag, men objektivt set har jeg ingen grund til at være nervøs for finalen,« siger produktionschef Steen Hylov, der står for lyden på programmet.

Han havde inden premieren i marts kigget på, om man kunne ændre i lyden, så seerne fik den allerbedste oplevelse i årets sæson. TV 2 har altid udsendt lyd i surround, men denne gang ville man mixe det anderledes, så seerne 'får fornemmelsen af at være deltager i et show og ikke blot tilskuer', som produktionschefen udtrykker det.

»Jeg er oftest inde på TV 2, når vi går i luften med store satsninger, og det var jeg også den dag, X Factor havde premiere. Og jeg lyttede med surround-lyden og var i virkeligheden ret oppe at køre, for det lød simpelthen så godt. På stereo-signalet lød det også hammergodt,« siger Steen Hyrlov til B.T.

10-20 minutter inde i programmet var han derfor klar til at tage hjem til sin kone og gik ned forbi receptionen for at høre, om der havde været reaktioner fra seerne. Og det havde der.

I telefonen såvel som på Twitter og TV 2s egen Facebook-side havde en storm af seere brokket sig over håbløs lyd med så meget rumklang, at man knap kunne høre de ti deltageres stemmer. Og Steen Hylov anede ikke, hvad der var galt. På alle TV 2s apparater havde lyden været fantastisk.

Efter at have fået nogle af de sure seere i røret, blev han dog klar over, at kun nogle seere var ramt, og at fejlen lå i deres modtager hjemme i stuen - typisk en soundbar eller et anlæg, som opførte sig anderledes, når surround skulle laves til stereo, end TV 2 havde forventet.

»I bagklogskabens lys var vi for ambitiøse, da vi mixede lyden,« svarer Steen Hylov på spørgsmålet om, hvorvidt man skulle have nøjedes med et miks, som alle modtagere med sikkerhed kunne håndtere.

TV 2: Andet lydkoks ikke vores skyld Efter at have fået styr på lyden efter første programs fadæse, oplevede seere igen problemer i fjerde liveshow. Det var dog ikke TV 2s skyld, understreger Steen Hyrlov: »Stofa havde lavet om i deres måde at sende på til Fyn og Østsjælland. De havde sat en ny encoder op, og den var konfigureret forkert, så der havde været elendig lyd på alle programmer den dag, men X Factor lød exceptionel dårligt, fordi det er et musikprogram. For mit helbreds skyld måtte de gerne have lavet den fejl en anden dag end fredag, for der var jeg godt nok ved at være træt af det hele,« griner produktionschefen.

»Men i virkeligheden så mener vi også, at vi havde alle teorierne på plads. Hvis apparaterne havde opført sig, som vi forventede, så havde der ikke været et problem. Det er jo risikoen, man løber, når man gerne vil udvikle måden, ting lyder og ser ud på,« siger produktionschefen, der dog måtte gå på kompromis og mixe mere konservativt i de efterfølgende programmer.

»Vi får en rigtig lækker lyd, men fra det sublime er vi måske gået ned til det excellente. Man kan altid vælge en godt-nok-tilgang, men så kommer man heller aldrig ud af stedet. Men vi er trods alt ikke så arrogante, at vi holder på vores første beslutning, efter vi har fået at vide, at der er problemer hos nogle af seerne.«

Finalen sendes fredag fra Forum Horsens, men selvom stedet er både nyt og større, så mener Steen Hyrlov ikke, at det burde skabe problemer, da både udstyr og medarbejdere er de samme som hidtil.

»I første program gik vi over til plan B, og den plan har vi stadig i baghånden,« siger han.

Benjamin, Live og Kristian Kjærlund skal kæmpe om sejren i fredagens finale. Foto: Martin Sylvest Vis mere Benjamin, Live og Kristian Kjærlund skal kæmpe om sejren i fredagens finale. Foto: Martin Sylvest

Også TV 2s underholdningschef Dorte Borregaard er fortrøstningsfuld:

»Gudskelov har der kun været to store lydkoks, det første fik vi rettet op på, og I det andet lå fejlen ikke hos os, men hos en enkelt udbyder - og de mindre ting har vi bare måttet tage med godt humør og komme op på hesten igen,« siger hun.

'De mindre ting' er blandt andet da pigegruppen Echo måtte starte forfra i første program, fordi deres vokal ikke gik igennem, samt seneste liveshow, hvor Benjamins optræden pludselig blev afbrudt af et kæmpe brag fra et keyboard.

Finalen kommer fredag til at stå mellem Benjamin, Kristian Kjærlund og Live.