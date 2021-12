For en uge siden kunne TV 2 afsløre en såkaldt bachelor til den nye sæson af TV 2-programmet 'Bachelor'.

Nu gør de det igen. Og det er ikke første gang, at den nye bachelor har taget turen over atlanten for at medvirke i et reality-program.

Det er nemlig den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager, Kasper Skak, der over fire uger skal vælge og fravælge 20 forskellige kvinder i jagten på kærligheden.

Kasper Skak er 34 år gammel, bor til daglig i København, hvor han arbejder som digital key account manager i Krak.

Foto: TV 2. Vis mere Foto: TV 2.

Kasper Skak kommer fra Hobro, og han tager ofte turen hjem til sin familie, hvor han elsker at være 'superonkel' for sine nevøer og niecer. Han beskriver sig selv som et kærligt og følsomt menneske og romantiker.

»Jeg er med i 'Bachelor', fordi det er et spændende eventyr og fordi jeg er klar til at møde mit livs kærlighed,« siger Kasper Skak i en pressemeddelelse fra TV 2.

Kasper Skak bruger sin fritid på sport, hvor han blandt andet spiller fodbold, padeltennis og at være sammen med sine venner.

»Jeg leder efter en kvinde, der er selvstændig og initiativrig. En, der kan lide at være aktiv og er glad for oplevelser, og så må hun også gerne være klar til at stifte familie på et tidspunkt,« siger Kasper Skak.

Her er den anden 'bachelor' Philip Geisler Berg. Foto: TV 2. Vis mere Her er den anden 'bachelor' Philip Geisler Berg. Foto: TV 2.

I den første og seneste sæson af 'Bachelor' startede sæsonen med en enkelt bachelor. Derfor kom det som en overraskelse for seerne, kvinderne og den første bachelor, da der ud af det blå tjekkede endnu en bachelor ind i programmet.

Men i år har TV 2 fra start valgt at offentliggøre begge bachelors. For en uges tid siden løftede de nemlig sløret for Philip Geisler Berg som den første bachelor.

De medvirker begge fra første afsnit i den kommende sæson.

Hvis du vil tage fire ugers fri i januar og februar i 2022 for at tage date Philip Geisler Berg og Kasper Skak, så kan du tilmelde dig casting her.