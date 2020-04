Uheldig timing eller bare godt drømme-tv? Midt i den aktuelle corona-karantæne, hvor alle anbefales at blive hjemme, lancerer TV2 nu et nyt rejse-program.

Tirsdag aften er der premiere på programmet 'Først til verdens ende', hvor fem par konkurrerer om at komme først fra Odense til Singapore uden at sætte sig ind i et fly. Man må desuden heller ikke bruge en smartphone til at finde vej.

Det par, der kommer først, vinder 250.000 kroner.

Så langt så godt, men duer det med et rejseprogram i denne anti-rejse-tid?

Kanalchef og redaktør på programmet Dorthe Thirstrup fortæller, at programmet er baseret på det britiske BBC-format 'Race Across the World', og at det er optaget sidste efterår, lang tid før nogen havde hørt om coronavirus og rejseforbud.

»Det her program har så mange indgange og handler ikke kun om at rejse. Selvfølgelig er ræset en vigtig drivkraft i alle par og en essentiel motor i alle programmer. Men programmet handler i høj grad om relationer, og de par der er afsted på rejse. En vigtig pointe med programserien er bestemt også at nyde processen frem for kun at have øje for slutmålet,« forklarer hun og tilføjer:

»Det handler om den måde, vi møder hinanden og verden på - at når du sender et smil afsted, får du oftest et retur. Og det er der da stort behov for inspiration til lige nu.«

Har I haft overvejelser om at udskyde programmet, nu hvor rejseri og corona-karatæne ikke hænger sammen? I har jo også udskudt andre programmer?

Deltagerparret: Far og søn, Claus og Marco. Foto: TV2 Vis mere Deltagerparret: Far og søn, Claus og Marco. Foto: TV2

»Når folk nu ikke kan rejse ud i verden, er det skønt at kunne bringe et lille stykke af verden hjem til folk i stuerne. Programmet er måske blevet endnu mere relevant?«

Hvordan håber du, seerne vil tage imod det?

»Selvom folk ikke kan stikke af sted på tur i påsken, kan man jo sagtens drømme. Og planlægge. Og drømme lidt mere. Det har nedlukningen af Danmark på ingen måder ændret på. Jeg håber, at seerne vil engagere sig i vores dejlige og modige par – og sammen med dem vil se verden fra en lidt anden side. Jeg tror godt, jeg kan garantere, at alle fem par kommer ud på en rejse – helt uden sidestykke.«

TV 2 har blandt andet på grund af den aktuelle corona-situation udskudt premieren på programmer som 'Hjem til gården' og 'Stormester'.