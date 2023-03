Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forrige fredag kunne man tre gange støde på en reklame for spilfirmaer, der både tilbyder betting og kasino, mens man sad og så 'X Factor'.

Derfor kritiserer Center for Ludomani nu over for Journalisten, at et så populært familieprogram er indhyllet i reklamer, der i værste fald kan påvirke unge mennesker til at udvikle spilproblemer.

»TV 2 bør have en opmærksomhed på, at det er et stort problem. De er medvirkende til at normalisere pengespil. At det er harmløs underholdning. Det er det, der sker, når det forbindes med et familieprogram som ’X Factor’. Og vi ved, at markedsføringen har en betydning for ludomani,« siger centerleder Henrik Thrane Brandt til fagbladet.

I første omgang er det spilvirksomhederne, der vælger at placere deres reklamer omkring 'X Factor'.

Men hos Center for Ludomani mener man bestemt ikke, at TV 2 er uden ansvar for de, ifølge dem, 'upassende' reklamer for et familieprogram.

Eksempelvis kunne tv-kanalen afvise at placere reklamer for pengespil i deres reklamepauser omkring deres store fredagsunderholdning.

Hos TV 2 påpeger man dog, at reklamer for pengespil fortsat er lovligt i Danmark, og at det er et politisk spørgsmål, hvis det skal ændres.

»Vi lytter selvfølgelig til kritikken fra Center for Ludomani. Det er en relevant debat, hvordan vi og andre medier bør forholde os til reklamer. Virksomheder har ret og lov til at reklamere for deres produkter inden for rammerne af reklamelovgivningen. Spilreklamer er tilladt i Danmark, og de er blandt andet med til at finansiere store sportsrettigheder og andet dansk kvalitetsindhold på TV 2,« forsvarer TV 2s kommercielle direktør, Stig Møller Christensen, sig over for Journalisten.