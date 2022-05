TV 2 er ikke glade for den medieaftale, som Folketinget er kommet frem til.

Det står helt klart i en pressemeddelelse, som tv-stationen har udsendt.

»Ambitionen i medieforhandlingerne var at styrke public service og dermed også TV 2, men vi ser ikke de politiske visioner for TV 2 i aftalen,« siger TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann.

»Det er bekymrende, at hensynet til TV 2s centrale og afgørende placering i den danske værdikæde ikke fylder noget, men at der tværtimod pålægges TV 2 en streamingskat og yderligere forpligtelser, der udfordrer TV 2.«

Han peger på, at behovet for politisk opbakning til frie, uafhængige medier aldrig har været vigtigere, men at medieaftalen i stedet er en smal politisk aftale, som fremviser tendenser, der ligger op til øget politisk kontrol med medierne.

I sidste ende mener TV 2, at politikerne udfordrer armslængdeprincippet.

»De statslige medier har præcis samme behov for og krav på at være frie og uafhængige medier, og derfor går det ikke, at man politisk giver sig selv en større adgang til at indskrænke statslige mediers frihed og uafhængighed end privates,« siger Jimmy Maymann.

Også den streamingskat, der betyder at streamingtjenester som Netflix, HBO og TV 2 PLAY fremover skal betale seks procent i skat af deres indtjening i Danmark, vækker ærgrelse hos TV 2.

»Vi er meget ærgerlige over, at de politiske intentioner om at sikre en form for beskatning af de internationale giganter ender med også at ramme TV 2, som om nogen sikrer danskerne adgang til dansk indhold af høj kvalitet,« siger TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.