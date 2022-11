Lyt til artiklen

Han er kendt for at advare danskerne om stormvejr – men nu er han selv og hans arbejdsplads TV 2 havnet i et.

Tv-stationen har nemlig – modsat egne udsagn – taget imod penge for reklameindslag med Peter Tanev om blandt andet jomfruhummere, Læsø Salt og tang.

Det afslører Jyllands-Posten.

Ifølge mediet var det tilbage i foråret 2020, at Læsø Turist- og Erhvervsforening betalte sig til reklame i TV 2 og ovenikøbet også fik en række indslag med den kendte tv-vært med.

Og det går imod TV2’s egne udsagn om, at 'ingen kan købe sig til redaktionel omtale'.

Afsløringen af sagen om Læsø og Peter Tanev kommer kun få uger efter, at Jyllands-Posten kunne afsløre, at også lobbyorganisationen Drukfri Ungdom, som er finansieret af spiritusbranchen, mod betaling var blevet tilbudt redaktionel omtale.

Ifølge Jyllands-Posten havde Læsø Turist- og Erhvervsforening et samarbejde med medierådgivningsvirksomheden Hilmar & Høgsberg om at markedsføre Læsø.

Kampagnen bestod af flere elementer – herunder en måneds programsponsorat på TV 2 Vejret. Dertil kom artikler stemplet som sponsoreret indhold samt redaktionel omtale i form af en håndfuld tv-indslag.

Indslagene, der blandt andet handlede om jomfruhummere, Læsø Salt og tang, blev lavet af Peter Tanev et par måneder efter turistforeningens sponsorering af TV 2-vejret.

Jyllands-Posten har ikke kunnet få oplyst prisen på aftalen med TV 2, men formanden for Læsø Turist- og Erhvervsforening Jim Linderod har oplyst, at foreningen betalte en faktura på 800.000 kroner plus moms til Hilmar & Høgsberg, som skulle sørge for betalingen til TV 2. Fakturaen dækkede ifølge formanden 'vejrsponsorat marts 2020, branding april 2020 og live sending med Peter Tanev'.

To eksperter kritiserer den betalte reklame.

»Det er mærkværdigt, at man på et public service-medie kan købe sig til tid i nyhedsafdelingen. Det bør jo ikke kunne lade sig gøre,« siger professor i statskundskab på Aarhus Universitet, Peter Munk Christiansen til Jyllands-Posten.

TV 2’s indholdsredaktør, Lotte Lindegaard, har ikke svaret på de spørgsmål, som Jyllands-Posten har fremsendt.

Hun svarer dog følgende:

»Vi arbejder med sponsoreret indhold som andre kommercielle mediehuse. Det gør vi også i Dit Vejr inden for rammerne af den restriktive danske sponsorlovgivning, og TV 2 har altid den fulde redaktionelle frihed,« lyder det blandt andet fra Lindegaard.