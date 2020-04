En fejl har fået TV 2 til at skrive ud til de deltagere, som spillede med, da komikere Mark Le Fevre og Melvin Kakooza stod for banko på kanalen lørdag aften.

I en mail fra kanalen gør man det klart, at der har været en sikkerhedsbrist i forhold til de private oplysninger, folk har tilmeldt sig med.

'Desværre er vi efterfølgende (efter tilmelding til program, red.) blevet opmærksomme på, at der var en uhensigtsmæssighed i tilmeldingen på bankobanko.dk,' lyder det i beskeden, som er sendt ud til alle, der deltog.

'I den periode, fra du tilmeldte dig, og frem til programmet sluttede lørdag klokken 21.00, har det været muligt for andre at finde frem til dit telefonnummer - og alene dit telefonnummer - hvis de indtastede din e-mailadresse på bankobanko.dk.'

Komiker Melvin Kakooza var vært sammen med Mark le Fêvre, da der lørdag 18. april blev holdt 'Banko med Mark og Melvin' på TV 2. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Komiker Melvin Kakooza var vært sammen med Mark le Fêvre, da der lørdag 18. april blev holdt 'Banko med Mark og Melvin' på TV 2. Foto: Niels Christian Vilmann

Overfor B.T. forklarer TV 2s digitale produktchef, Anders Schäffner, hvordan fejlen kunne opstå.

'Vores mål var at skabe et enkelt og ukompliceret tilmeldingssystem, så mange danskere havde mulighed for at være med til at spille banko. I den proces skete der en fodfejl, og konsekvensen var, at en person, som kender en anden bankospillers mailadresse, kunne søge og slå den pågældendes bankospillers telefonnummer op. Det beklager vi, og det ærgrer os selvfølgelig,' lyder det i et skriftligt svar.

Han oplyser dog videre, at de ikke har kunnet finde bevis for, at der rent faktisk er nogen, som har fået deres numre udleveret.

'Så vidt vi kan se, har det ikke haft konsekvenser. Intet tyder på, at uvedkommende har forsøgt at opslå og misbruge et telefonnummer på en anden person, hvis e-mailadresse de kendte,' skriver han og uddyber:

'Hvis der for enkelte brugere har været en konsekvens, har det alene været, at en person, der kendte en anden bankospillers e-mailadresse, har kunnet slå bankospillerens telefonnummer – og intet andet – op.'

Han siger, at de vil tage ved lære af situationen, og han understreger igen, at de ikke har set tegn på, at muligheden for at få folks numre er brugt af udefrakommende.

'Vi er grundlæggende meget opmærksomme på databehandling og datasikkerhed, og det er medvirkende til, at vi har valgt at orientere alle bankospillere, selv om intet indikerer, at telefonnumre skulle være tilgået af udefrakommende.'

'Og selvfølgelig har vi lært af denne situation, og vi kan garantere, at denne fejl ikke kommer til at ske igen,' lyder det afslutningsvis i svaret fra den digitale produktchef.