TV 2 indkalder til stormøde, efter der de seneste dage har været fokus på et problem med sexisme i både mediebranchen generelt, men også hos det store mediehus i særdeleshed.

Det skriver Berlingske, som også havde et interview med TV 2's direktør, Anne Stig Engdal Christensen, tirsdag.

Her kunne hun fortælle, at nye tiltag for at udbedre problemer er iværksat.

»Det er nok ikke for meget at sige, at der er en vis uro i nyhedsafdelingen på baggrund af debatten om sexisme og MeToo.«

Sådan lyder det i mailen, som er sendt ud af nyhedschef ved TV 2 Nyhederne, Jakob Kwon, og som avisen har fået indsigt i.

De seneste dage har der været megen debat om sexisme.

Dette i kølvandet på, at seks kvindelige ansatte hos TV 2 startede en underskiftsindsamling blandt kvinder i mediebranchen.

Indsamlingen fungerede som et støttebrev til Sofie Linde, der som vært på årets 'Zulu Comedy Galla' fortalte om at være forsøgt aftvunget et blowjob.

Med deres navne over 1600 kvinder deres vidnesbyrdom, at tv-værtinden ikke er den eneste kvinde, der har oplevet sexisme og sexchikane i mediebranchen.

Senest blev det så afsløret i mediedebatprogrammet 'Presselogen' søndag, at der på TV 2 har været et nyligt tilfælde med digitale seksuelle krænkelser, som havde påvirket flere kvinder og havde forårsaget, at medarbejderen stoppede på arbejdspladsen, skriver TV 2.