Danskerne kan godt begynde at glæde sig.

Søndag løb sidste afsnit af TV 2-hittet 'Sygeplejeskolen' over skærmen.

TV 2 Chalies populære dramaserie om livet på sygeplejeskolen Fredenslund i 1950erne får nemlig en sjette sæson.

Det er noget som glæder seriens producer, Mette Heiberg.

»Vi er meget stolte af Sygeplejeskolen og af den flotte modtagelse, den har fået af seerne,« siger hun og fortsætter:

»Det er en stor fornøjelse at kunne løfte sløret for, at vi arbejder på en ny sæson. Femte sæson slutter temmelig dramatisk, og dermed er der lagt op til ny sæson med spænding, konflikt og kærlighed mellem de skønne karakterer.«

Sygeplejeskolens rolleliste har fra begyndelsen haft kendte navne som Molly Egelind, Jesper Groth, Neel Rønholdt og Annette Støvelbæk på listen. I femte sæson måtte de trofaste seere dog vinke farvel til sidstnævnte.

Optagelsen til den kommende sæson af 'Sygeplejeskolen' vil starte til næste år. Premieredatoen er endnu ikke fastlagt, så seerne må væbne sig med tålmodighed.