Som tv-seer kommer du til at betale en hel del mere for at se TV 2 de kommende tre år.

Og det vækker undren.

Fra nytår skal du hver måned betale 1,50 kroner mere for at se TV 2s hovedkanal af samme navn. Prisen stiger yderligere i 2023 og 2024, hvor det kommer til at koste 23,50 kroner om måneden at se TV 2 – mod 19 kroner i dag.

Danske Mediedisitributører – der er interesseorganisation for tv-distributører som YouSee og Stofa – er kritiske over for, at TV 2 hæver prisen med i alt 24 procent over tre år. Det skriver branchemediet Mediawatch.

»Det er måske lidt svært at forstå begrundelsen for så forholdsvis store stigninger, når selskabet har et overskud på næsten en halv milliard kroner om året. Det kan ikke undgå at lægge yderligere pres på det traditionelle tv-marked, som i forvejen er presset af internationale streamingtjenester,« siger kommunikationschef Ib Konrad Jensen til Mediawatch.

TV 2 begrunder blandt andet prisstigningen med, at færre og færre danskere har en tv-pakke – hvilket er med til at presse tv-stationens indtægt. Men det argument undrer Ib Konrad Jensen sig over.

Over for Mediawatch bemærker han, at TV 2 nu har over 700.000 abonnenter på den betalte streamingplatform TV 2 Play.

Købet af rettighederne til at vise det danske herrelandshold i fodbolds kampe er ifølge TV 2 også en medvirkende årsag til prisstigningen.

Da der blev indført abonnementsbetaling på TV 2s hovedkanal i 2012, kostede den 10 kroner om måneden. Siden er månedsprisen i gennemsnit steget med en krone hvert år.