I en uge havde TV 2 reklameret med, at seerne søndag aften kunne se 'Kingsman:The golden circle', men i 11. time besluttede kanalen i stedet at vise 'I feel pretty' med Amy Schumer.

Nu forklarer planchef Mette Gravesen baggrunden for beslutningen:

»Det skyldes, at filmen har en virus-tematik, som kan opleves upassende i lyset af weekendens eskalering i corona-situationen og konsekvenserne heraf,« lyder det i en mail til B.T.

Programændringen vakte både vrede og forståelse på kanalens Facebook-side.

Filmen handler om en pandemi, og derfor havde flere forståelse for, at det ville være malplaceret at vise den i bedste sendetid søndag aften.

Andre var uforstående overfor beslutningen og mente, at TV 2 'måtte have tabt sutten' og 'skulle skamme sig'. Hos TV 2 er man opmærksomme på kritikken.

»En sådan udskydelse af en film er en beslutning, som kan vække enten tilfredshed eller vrede hos forskellige grupper af seere. Nogle finder det passende at udskyde filmen til et senere tidspunkt, hvor verdens fokus ikke er på pandemi og coronavirus, og nogle seere ville anklage TV 2 for at spekulere i en ulykkelig situation, hvis vi havde vist filmen søndag aften,« lyder det fra Mette Gravesen, der fortsætter:

»Andre synes, at det er udtryk for 'overbekymring' at udsætte filmen, så uanset hvilken beslutning vi havde taget, ville der være kritik.«

Planchefen fortæller, at det fra TV 2's side blev vurderet, at det ikke var optimalt at sende en film omhandlende en virus-problematik, samtidig med at tv-kanaler verden over - heriblandt på TV 2 News - sendte breaking news om corona-situationen.

En situation, der har udviklet sig voldsomt, siden 'Kingsman: The Golden Circle' i første omgang blev sat på programmet.

Mette Gravesen erkender dog, at det havde været optimalt, at programændringen var blevet meldt ud tidligere. Samtidig kommer hun med en beklagelse og lovning til alle dem, der havde glædet sig til at se filmen:

»Vi beklager meget over for de seere, der havde set frem til søndagens film, men vi lover, at filmen naturligvis vil blive sendt på et senere tidspunkt.«