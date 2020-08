TV 2 har valgt at droppe en af årets store kulturpriser. Kendt komiker kalder det en fejl, mens den ansvarlige er svær at få fat på. Læs med her.

»Ligesom det meste andet bliver Zulu Comedy Galla også anderledes i år. Det skyldes selvfølgelig coronakrisen,« skrev TV 2 tidligere på måneden om årets traditionsrige fejring af landets komikere, der afholdes onsdag aften og sendes i tv 6. september.

Med begrundelsen, at coronakrisen har aflyst en masse shows og turnéer, har man i år valgt ikke at kåre 'Årets komiker'.

I første omgang er det tilsyneladende ikke noget, der får landets sjove mennesker op i det røde felt.

Anders Matthesen vandt torsdag aften prisen som 'Årets komiker' ved Zulu Comedy Galla'. Foto: Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Anders Matthesen vandt torsdag aften prisen som 'Årets komiker' ved Zulu Comedy Galla'. Foto: Foto: Kristian Dam Nygaard

»Er det alligevel ikke bare Anders Matthesen, der plejer at få den,« lyder det efterfulgt af en blinkesmiley fra standupkomiker Geo i en mail til B.T.

»Det ved jeg ikke noget om,« kommer det kort på sms fra hans kollega Christian Fuhlendorff.

»Jeg kunne ikke være mere ligeglad,« lyder det tilsvarende i en sms fra tidligere modtager af æresprisen Casper Christensen.

Flere komikere som Simon Talbot, Jacob Tingleff og Nikolaj Stokholm synes, det er helt fint. Sidstnævnte, som i foråret fik afbrudt en stor danmarksturné, skriver i en sms, der afsluttes af en grinesmiley:

»Det synes jeg er helt fair. Året er jo blevet taget fra os. Man skulle i stedet kåre årets bedste ventende komiker.«

Et par komikere mener dog, at det er vigtigt ikke at glemme dem, der har gjort sig bemærket det seneste år.

»Så længe de bare husker, at de nominerede til næste pris så bør findes ud fra en længere periode. Der er jo nogle stykker, der nåede at komme ud. Thomas Warberg, Torben Chris og Jonatan Spang, for eksempel. Alle komikere, der fortjener anerkendelse,« lyder det fra Thomas Hartmann.

Ruben Søltoft, der var nomineret til 'Årets komiker' i 2016, skriver først i munter tone om aflysningen:

Foto: Seth Nicolas Vis mere Foto: Seth Nicolas

»Det vidste jeg ikke. Haha! Jeg havde et væddemål med Warberg, fordi jeg var sikker på, at han ville blive nomineret for sit fremragende show. Men han skrev for nogle uger siden, at jeg nu skylder en middag. Mit bud er, at Warberg vidste, at prisen udgik, da vi lavede væddemålet. Han er sønderjyde – han vil gå langt for et gratis måltid.«

Den populære komiker tilføjer dog:

»Men det synes jeg er en fejl. I mine øjne giver det bedre mening, at puljen af nominerede er lidt mindre i år end ellers, end at den helt udgår. Jeg ved, hvor meget en nominering betyder – det er en stor anerkendelse. Og fordi der jo er blevet afholdt mange sindssygt gode shows og programmer.«

Ruben Søltoft nævner ligesom Thomas Hartmann oplagte nominerede som Jonatan Spang, Rune Klan, Martin Nørgard og Thomas Warberg samt hans kollegaer Jonas Mogensen og Kasper Gross, der skrev og spillede med i komedieserien 'Minkavlerne'.

B.T. ville gerne spørge den ansvarlige, hvorfor man ikke kan kåre 'Årets komiker' – coronakrise eller ej - men det viste sig at være svært at få Asger Schønheyder, der er redaktør på Zulu Comedy Galla, i telefonen.

Første dag lyder det, at han har været møderamt hele dagen, og han sender i stedet følgende svar på mail:

»De nominerede i prisen 'Årets komiker' kåres af et ekspertpanel, som i fællesskab vurderer, hvilke komikere som har leveret de bedste turnéer og shows i indeværende år. Grundet corona har 2020 indtil nu været uden de store turnéer, som normalt kendetegner foråret inden for dansk comedy. Derfor har vi heller ikke det nødvendige grundlag for vurderingen i år.«

Han tilføjer:

»Mange komikere har været kreative på deres sociale medier under corona, men vi holder fast i, at prisen baseres på shows og turnépræstationer – og ikke på komikernes SoMe-udkomme. Når det er sagt, fortjener dansk comedy – trods et stille forår – selvfølgelig en hyldest, og måske netop på grund af forårets nedlukning er det mere tiltrængt end nogensinde før at samle landets dygtigste komikere til et show, hvor flere måneders comedy-materiale har ophobet sig for nu at være klar til verden.«

Jonatan Spang blev i 2018 'Årets komiker' for sit tv-program 'Tættere på sandheden'. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Jonatan Spang blev i 2018 'Årets komiker' for sit tv-program 'Tættere på sandheden'. Foto: Per Arnesen / TV2

Dagen efter prøvede B.T. igen.

Selv om TV 2 begrunder det med, at det ikke har været muligt at være på turné i foråret, har man jo tidligere nomineret og hædret komikere for tv-shows og filmroller. Blandt andet vandt Jonatan Spang i 2018 for sit DR2-program 'Tæt på sandheden'.

Så hvorfor er det egentlig så svært at udvælge et nomineringsfelt? Og hvad siger TV 2 Zulu til, at flere komikere egentlig mest trækker på skuldrene over aflysningen?

Igen var redaktøren ikke til at træffe grundet møder. Asger Schønheyder skrev et nyt mail-svar:

Christian Fuhlendorff blev 'Årets komiker' i 2015 for sit radioprogram 'Gandhi på P3' og showet 'For at gøre en kort historie lang'. Foto: Per Arnesen / TV2 Vis mere Christian Fuhlendorff blev 'Årets komiker' i 2015 for sit radioprogram 'Gandhi på P3' og showet 'For at gøre en kort historie lang'. Foto: Per Arnesen / TV2

»Vi har altid nomineret bredt inden for comedy-genren – men rygraden har altid været komikernes turnéer rundt i landet. Zulu Comedy Galla er skabt sammen med en stor gruppe af mennesker, herunder komikere med fingeren solidt planet på comedy-pulsen, og sammen har vi vurderet, at det er den bedste måde at gøre tingene på i et år, hvor intet har været som det plejer.«

Han tilføjer:

»Vi kommer dog med en anden og noget anderledes pris i år, men den kan jeg ikke løfte sløret for endnu. Prisen betyder jo noget forskelligt, alt efter hvem du spørger, men vi har bestemt ikke den opfattelse, at komikerne er ligeglade med prisen.«

Anders Matthesen, der blev kåret som årets komiker sidste år, har ikke haft lyst til at kommentere aflysningen.