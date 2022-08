Lyt til artiklen

Endnu en velkendt danser er ikke med i efterårets udgave af 'Vild med dans'.

Tirsdag afslørede de to professionelle dansere Mads Vad og Mille Funk, at de ikke er med i år - Mads Vad har selv ønsket stoppe, mens Mille Funk er valgt fra.

Onsdag lyder så samme melding fra Martin Parnov Reichardt, der har været en fast del af programmet de sidste tre sæsoner.

»Ligesom Mille og Mads er jeg heller ikke med i år,« fortæller han til B.T., og tilføjer, at han gerne ville have været med, men at det er TV 2, der har valgt ham fra.

Martin Parnov Reichhardt til 'Vild med dans' pressemøde i København, tirsdag den 8. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Martin Parnov Reichhardt til 'Vild med dans' pressemøde i København, tirsdag den 8. september 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

»Ja, jeg ville da gerne have været med og have haft chancen for måske at komme lidt længere i showet. Jeg havde nogle rigtig fede ideer til nye koreografier klar,« fortæller han med henvisning til, at han i løbet af sine tre sæsoner højest har opnået en 10. plads, da han i 2020 dansede med biolog Vicky Knudsen.

Martin Parnov Reichardt fortæller videre, at han fik beskeden om sit stop direkte af TV 2, men han ved ikke præcis, hvorfor han ikke skal være med på holdet i år.

»Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har fået rigtig meget positiv feedback de år, jeg har været med, men jeg tænker, der skulle ske noget nyt i år,« ræsonnerer han.

Da B.T. har fat i Martin Parnov Reichardt er han netop på vej hjem fra Finland, hvor han har været oppe for at undervise turneringsdansere.

Biolog Vicky Knudsen og Martin Parnov Reichhardt under finalen i Vild Med Dans i København lørdag den 19. december 2020. Foto: Martin Sylvest Vis mere Biolog Vicky Knudsen og Martin Parnov Reichhardt under finalen i Vild Med Dans i København lørdag den 19. december 2020. Foto: Martin Sylvest

Han fortæller, at efteråret nu kommer til at gå med andre nye 'tv- og danse-projekter'.

»Jeg skal undervise en del i udlandet, og så har jeg besluttet, at jeg også skal have mere tid til selv at danse,« slutter han.

Martin Parnov Reichhardt har efterfølgende skrevet om sit 'Vild med dans'-exit på Instagram.

Her skriver han:

'Jeg har haft tre sjove, inspirerende og lærerige år med 'Vild med dans', og jeg er mega taknemlig for de mange gode oplevelser. I år danser jeg desværre ikke med på tv-skærmen. Til gengæld skruer jeg op for en masse ny dans ved siden af. Jeg glæder mig til at se med fra sidelinjen og heppe på Danmarks modigste dansere!'

TV 2 har endnu ikke offentliggjort årets dansepar for den den nye sæson, der har premiere 9. september.

Udover Mads Vad, Mille Funk og Martin Parnov Reichardt har Silas Holst og Claudia Rex tidligere meldt ud, at de ikke er med i den kommende sæson.