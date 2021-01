Siden Sofie Linde i august kickstartede MeToo-debatten med en tale, har adskillige danske medier gransket sig selv. TV 2 gik sågar i gang med at lave en dokumentar, der skulle afdække problematikken – også i egne rækker.

Men det projekt har mediekoncernen nu valgt at droppe, lyder det på tv2.dk.

Her oplyses det, at projektet, som man ellers har forsøgt at holde hemmeligt, bredt skulle vise, hvordan MeToo har gjort indtog på danske arbejdspladser.

Som et led i researchfasen har man dog måttet erkende, at flere sager omhandler TV 2 selv.

»Vores vurdering er, at TV 2 grundlæggende ikke er de rigtige til at undersøge sig selv – og dermed ikke de rigtige til at producere og publicere en dokumentar, når indholdet er endt med i høj grad at handle om os selv.

»Derfor går vi ikke videre med projektet,« forklarer Jacob Kwon i en mail, som er sendt ud til TV 2's ansatte.

I samme mail understreger han overfor medarbejderne, at beslutningen ikke har været let at træffe – og at den i øvrigt ikke er et udtryk for, at man ønsker at lægge låg på noget.

Af samme årsager er de kilder, der nåede at tage del i projektet, også blevet meddelt, at det står dem frit for at samarbejde med andre medier for at udkomme med deres historier.

Opdateres …