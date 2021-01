Det får umiddelbart ikke nogen konsekvenser for Philip Dam Hansens rolle i TV 2-programmet 'Hjem til gården', at han er fundet skyldig i at behandle en tidligere medarbejder uretfærdigt.

Udover at være dommer i TV 2s populære realityprogram driver Philip Dam Hansen også sammen med sin mor sit eget økologiske landbrug Troldgaarden ved Horsens.

Her kom det forleden frem, at Tvistighedsnævnet, som afgør uenigheder mellem arbejdsgivere og deres elever, har fundet Philip Dam Hansen skyldig i ikke at have betalt en tidligere kvindelig elev ved navn Shila Kjær Pedersen den løn, hun skulle have haft, ligesom at han havde valgt at stoppe elevens uddannelsesaftale uden gyldig grund.

Shila Kjær Pedersen er i den forbindelse blevet tilkendt 34.000 kroner i manglende løn og 40.000 kroner for uretmæssigt at være blevet opsagt.

Sagen har dog ikke noget med TV 2 og 'Hjem til gården' at gøre, mener TV 2.

B.T. ville gerne have talt med en TV 2-ansvarlig, men det var ikke muligt. I stedet modtog vi følgende svar:

»Det er da ærgerligt at høre om uoverensstemmelserne på Troldgaarden Aps, men det har intet med Philips rolle som dommer i 'Hjem til gården' at gøre. Vi er glade for samarbejdet med Philip og har ikke kommentarer til Troldgaardens ansættelsesforhold,« lyder det i en besked fra TV 2s presseafdeling.

B.T. har forsøgt at få et interview med Philip Dam Hansen, men det er desværre ikke lykkedes. Troldgaarden har dog sendt følgende udtalelse om sagen:

»Vi er hos Troldgaarden rigtig ærgerlige over at læse, hvordan forløbet beskrives. Vi har aldrig forsøgt at snyde vores elev og er selvfølgelig rigtig kede af, at vi ved en fejl manglede at betale Shila for nogle tillæg, som vi først blev fremlagt et år efter hun stoppede hos os. De penge, som vi skyldte Shila, har hun selvfølgelig modtaget, og sagen er afsluttet.«

Det var Fagbladet 3F, der tirsdag udfoldede sagen først.

Her fortæller de om Shila Kjær Pedersen, der er i 2016 blev ansat som deltidsmedarbejder på Troldgaarden og i 2018 så blev ansat som elev.

Om tiden inden fyringen forklarer hun:

»Vi begyndte at have nogle problemer. Jeg prøvede at tage fat i Philip og tale med ham om, hvad der foregik, men han var svær at komme i kontakt med. Han ville ikke sætte sig ned og vende tingene med mig,« lyder det fra hende.

Hun fortæller derfor, at hun var nødt til at tage fat i sin fagforening for at få støtte.

»Hvis man har problemer, så synes jeg altid, man enten skal tage fat i sin skole eller fagforeningen. Man kan jo tale med sin arbejdsgiver før det, men det gælder selvfølgelig kun, hvis det er muligt.«

Shila Pedersen blev ramt af depression efter sin fyring fra Troldgaarden, som hovedsageligt leverer svinekød til restauranter. I dag arbejder hun på en gård med kvæg og er igen i gang med sin uddannelse. Foto: Foto: Privat Vis mere Shila Pedersen blev ramt af depression efter sin fyring fra Troldgaarden, som hovedsageligt leverer svinekød til restauranter. I dag arbejder hun på en gård med kvæg og er igen i gang med sin uddannelse. Foto: Foto: Privat

Shila Kjær Pedersen forklarer over for fagbladet, at hun følte, at Philip Dam Hansen ønskede, at hun skulle sige op.

Efter løbende uenigheder fyrede han hende i sommeren 2019 med henvisning til, at hun havde haft en sygedag uden lægedokumentation. En dokumentation, nævnet ikke vurderer, eleven behøvede.

Fagforeningen og Shila Kjær Pedersen havde også rettet anklager om sexchikane, fordi Philip Kjær Hansen havde sendt billeder af sig selv uden skjorte, havde sendt et billede af en T-shirt med teksten 'jeg elsker pøls', havde fortalt eleven om 'de damer, han havde ordnet', samt havde gået rundt på gården i underbukser.

Tvistighedsnævnet frifandt Philip Dam Hansen for sexchikaneanklager.

Selv fortalte han, at underbukseepsioden opstod, fordi han skulle jagte bortløbne smågrise, og at han derudover aldrig havde til hensigt at krænke eleven.

Om sagens forløb og afgørelsen siger Shila Kjær Pedersen:

»Jeg tror ikke rigtigt, at det er gået op for mig, at det er ovre. Jeg tænker, det er en fair afgørelse for os begge. Philip har jo også betydet rigtig meget for mig i lang tid.«

»Hvad angår sexchikanesagen, så har jeg ikke tænkt mig at gå videre med den.«

Shila Kjær Hansen, der blev ramt af en depression efter fyringen, har fundet en ny gård, hvor hun er elev i dag. Et sted, hun er rigtig glad for.