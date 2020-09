Hvorfor sender man ikke showet live, og hvem fandt på, at Sofie Linde skulle holde en stor tale om MeToo og ligestilling? B.T. har spurgt den ansvarlige redaktør bag 'Zulu Comedy Galla'.

Årets store comedy-show fra Operaen i København har i år fået ekstra meget opmærksomhed oven på vært Sofie Lindes afsløringer midt i festen.

Den 30-årige tv-vært brugte som bekendt showet til at tale om ligestilling og afslørede, at hun som 18-årig nyansat i DR ved en julefrokost var blevet udsat for en voldsom krænkende oplevelse.

Komiker Uffe Holm, der var blandt publikum i salen, mener, at talen var malplaceret. Han bakkes op af B.T.s læsere, hvor 73 procent i en afstemning med næsten 25.000 deltagere erklærer sig enig.

Asger Schønheyder, der er redaktør på det store TV 2-show, fortæller til B.T., at det var Sofie Lindes eget ønske at bringe emnerne på bane:

»Som altid på vores store show er værten i høj grad med til at sætte sit personlige præg på indholdet. Til 'Zulu Comedy Galla' er vi selvfølgelig inde over værtsrollen og dens udformning, men det er samtidig et show med højt til loftet, hvor værten får plads til kreativ udfoldelse og albuerum. Sofie har ønsket at sætte fokus på et emne, som er vigtigt for hende, og det synes vi, at der skal være plads til.«

Han tilføjer, at de på TV 2 er glade for de reaktioner, Sofie Lindes tale efterfølgende har givet:

»Sofies tale har givet anledning til debat af et vigtigt emne, og den slags debatter byder vi altid velkommen.«

Sofie Linde er aftenens vært. 'Zulu Comedy Galla' 2020 afholdes i Operaen i København, onsdag 26. august 2020. Den folkekære tv-vært breakede nyheden om sin graviditet under årets 'Zulu Comedy Galla'.

Årets 'Zulu Comedy Galla' blev optaget 26. august, men bliver først sendt på tv 6. september. Man kan undre sig over, at man ikke sender showet live. Når man ser det i tv, er alle højdepunkter, som prisuddeling – og i dette tilfælde Sofie Lindes tale – allerede afsløret. Og det kan jo godt lade sig gøre at sende store 'X Factor'- og 'Vild med dans'-finaler live?

Asger Schønheyder forklarer:

»Som altid vælger vi at bruge ekstra kræfter på at stramme showet op, så seerne får den bedste oplevelse. Den forberedelse og afvikling, der ligger i show som 'Zulu Comedy Galla' og 'Zulu Awards', adskiller sig på flere parametre fra mere formaterede live-programmer som 'Vild med dans'.«

Han fortsætter:

»I forhold til priserne er 'Zulu Comedy Galla' og 'Zulu Awards' langtfra kun båret af prisuddeling, men også af de mange forskellige indslag og optrædener – og for at det hele samlet set spiller bedst muligt sammen, vælger vi altid at bruge nogle dage på at fintune showet.«

TV 2 havde i år valgt ikke at kåre 'årets komiker' med begrundelsen, at coronakrisen har aflyst en masse show og turneer. Noget, blandt andre komiker Ruben Søltoft stiller spørgsmålstegn ved.

I stedet valgte man i showet at kåre 'årets kammerat', der gik til Mick Øgendahl.

B.T. har spurgt Asger Schønheyder, hvorfor det lige var Mick Øgendahl, der skulle vinde. Her lyder svaret:

»Prisen skal ikke ses som en egentlig pris, men som et element i showet og en spoof på award-genren.«