Nathasja og Rasmus har ikke fået det eksperiment og de gode råd, som de meldte sig til, da de skrev kontrakt med TV 2.

Nathasja og Rasmus har i seks uger blottet deres parforhold i TV 2 programmet ‘Holder vi et år?’, hvor tre eksperter på baggrund af forskellige tests og to dages isolation på et badehotel skal vurdere, om parret holder et år eller ej. Det skriver Realityportalen.

Fire par har medvirket i programmet, og i aftes rullede sidste afsnit over skærmen på TV 2, hvor det blev afsløret, hvem af de fire par, der stadig er sammen.

De tre eksperter havde efter de to dage på badehotel vurderet, at Nathasja og Rasmus ikke ville være sammen efter et år, og det til trods for at Nathasja var gravid, og parret derfor havde meget på spil, hvis de ikke holdte. Ifølge Nathasja byggede de svaret på et meget tyndt grundlag.

»Man ser ikke, at jeg løber frem og tilbage fra seng og toilet for at kaste op. Jeg var SÅ dårlig, og det eneste de siger er, at der ikke er nok berøring.«

»Jeg er ked af, at jeg ikke er typen, der går ind og snaver Rasmus i gulvet efter at have kastet op,« siger Nathasja til Realityportalen med frustration i stemmen.

Nathasja er frustreret over, at det ikke kommer frem på tv, hvor dårlig hun i virkeligheden er, og at hun i stedet fremstår som en dårlig kæreste overfor Rasmus.

»Jeg er blevet gjort til det sorte får i programmet,« tilføjer hun.

Metronomes Programchef er ked af, at Nathasja ikke kan genkende sig selv i programmet.

»Vi har meget respekt for de medvirkende, der lukker os ind i deres inderste, og jeg synes, at vi har behandlet dem med forsigtighed og respekt, så det er ærgerligt, når de ikke oplever det.«

»Jeg synes, at det bliver sagt tydeligt i programmet, at Nathasja er dårlig, og eksperterne har i deres vurdering forholdt sig til det. Vi har gjort os umage med, at det bliver vist, men derfor kan det sagtens være, at hun ikke føler, at det bliver vist tydeligt nok,« fortæller Steffen Bjergved Programchef hos Metronome.

'De vil ikke tabe ansigt'

Ifølge Nathasja er programmet først klippet samme, efter parrene i august fortalte eksperterne, hvorvidt de stadig var sammen eller ej, men eksperterne gav allerede deres vurdering af forholdet i januar. Derfor er flere scener ifølge Nathasja undladt.

»De (eksperterne red.) skal ikke tabe ansigt, derfor har produktionsselskabet undladt at vise alle vores positive stunder, så seerne også får samme opfattelse som eksperterne og dermed også tænker, at vi ikke kan holde.«

»Eksperter får jo løn af produktionsselskabet for at stille op, og de skal jo virke som eksperter og som dem, der har ret, og så går det ikke, at de klipper det sammen til alt det positive, for så vil man tvivle på eksperterne.«

»Så jeg kan jo godt forstå, at det er klippet sådan sammen, det er bare ikke virkeligheden,« fortæller Nathasja, der har flere eksempler på scener, der ikke er taget med, eller som er opsat for at skabe en konflikt.

»I afsnit fem handler det kun om, at vi diskuterer i vores køkken. At vi har holdt havefest, hvor de var at filme en hel dag, og at vi har været ude og købe babyting, det er taget væk til fordel for et skænderi,« fortæller Nathasja fortsat.

Nathasja har ytret sin frustration til produktionsselskabet bag programmet, og de vil hverken be- eller afkræfte hendes teori.

»Når jeg taler med Metronome (produktionsselskabet red.), så siger de, at der ikke var plads til mere, og jeg fortæller dem, at så kunne de have taget skænderiet ud og erstattet det med havefesten, som var en god ting, men det har de ingen kommentar til.«

Til Realityportalen fortæller Metronomes Programchef følgende om de undladte scener:

»Det er korrekt, at vi har filmet en havefest og indkøb af babyting, og jeg mener, at der kom noget af indkøb af babyting med i programmet, men det er ikke korrekt, at det er valgt fra til fordel for noget negativt.«

»Vi har filmet meget hen over en lang periode og har valgt mange positive og negative ting til og fra, og sådan er det altid, når man redigerer,« fortæller Programchef Steffen Bjergved og fortsætter:

»Vi holder fokus på, at programmet handler om relationer og forholdet, og der vælger vi de ting fra, der ikke handler om det, så hvis havefesten ikke siger noget interessant om dem, så er den valgt fra. Så den er ikke valgt fra til fordel for noget negativt, men vi har udvalgt de ting, der siger noget om relationen, og som giver et reelt billede af dem.«

Endte i et reality-program

Ud over at fremstå forkert i programmet, føler Nathasja sig også snydt af TV 2, da hun tilmeldte sig et eksperiment og ikke et reality-program, som hun mener, at det er endt ud med at blive.

»Programmet, vi meldte os til, og som der står i vores kontrakt, det er et program, der hedder ’Er vi skabt for hinanden?’, og det lægger meget mere vægt på forskning af vores DMA og genetik end vores kropssprog,« fortæller Nathasja, der var interesseret i at medvirke i programmet, da hun selv var kommet ud af et forhold på otte år med to børn, og hun ønsker for alt i verden ikke, at hun og Rasmus ender i samme situation.

Ifølge programchef fra Metronone Steffen Bjergved er der ikke lavet om i programmet undervejs.

»Det er rigtig, at vi havde en arbejdstitel, der hed ’Er vi skabt for hinanden?’, men det har altid været en arbejdstitel, og det har deltagerne også godt vidst, og det står også i deres kontrakt.«

»Men det er ikke rigtigt, at programmet har ændret karakter undervejs. Vi har produceret det program, som vi hele tiden har tænkt os, og som vi også mener, at vi har været tydelige omkring. Det er et eksperiment, og vi synes, at vi har fulgt vores oplæg,« fortæller Steffen Bjergved til Realityportalen.

Nathasja er dog ikke af samme overbevisning.

»De lagde rigtig meget vægt på, at det var et eksperiment og forskning, og at det i hvert fald ikke var underholdning og reality,« fortæller Nathasja, der ikke har fået det ud af programmet, som hun havde håbet.

»Alle ved jo, at øjenkontakt og nærhed er vigtigt i et forhold. Måske de bare ikke har haft de gyldne råd, og at de derfor har været nødt til at lave titlen og programmet om,« fortæller Nathasja, der i dag stadig er i et lykkeligt forhold med Rasmus, hendes to børn Malik og Alba samt parrets fælles datter Lilja på 12 uger.