Den nye sæson af 'Kærlighed hvor kragerne vender' kommer først på skærmen om en lille uge.

Men nu er det kommet frem, at en af deltagerne er blevet dømt i retten for en forbrydelse begået kort forinden optagelserne.

Men selvom TV 2 var bekendt med både forbrydelsen og den følgende dom, valgte man at beholde den 32-årige webudvikler i programmet.

Det skriver TV 2.

De fire deltagere i den kommende sæson fem af 'Kærlighed hvor kragerne vender' var på en bytur sammen inden optagelserne. Her endte Anders Ingwersen med en dom for at bide dørmanden, men fik alligevel lov at blive i programmet, da han dagen efter undskyldte overfor både dørmanden og TV 2.

Den kommende 'Kærlighed hvor kragerne vender'-deltager Anders Ingwersen er nemlig blevet dømt for at bide en dørmand i armen, da han sammen med de tre andre deltagere var i byen for at blive rystet sammen inden optagelserne.

Her skulle han have tisset på gulvet inde på natklubben i Odense, og det bragte ham så i karambolage med dørmanden, han endte med at bide i armen.

Anders Ingwersen har endnu ikke afsonet sin straf på 20 dages betinget fængsel, men alligevel har man beholdt ham i TV 2-programmet.

»For os er det afgørende, at Anders angrer, at han helt åbent og ærligt har inddraget os i sit livs største fejltagelse, og at han i øvrigt ikke er tidligere straffet,« fastslår TV 2-programredaktøren Mads Volck overfor TV 2.