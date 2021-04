Når TV 2 næste år sender den tredje julekalender om halvnissen Tinka, bryder de med en årelang tradition.

Med ganske få undtagelser har DR og TV 2 nemlig skiftedes med at sende en nyproduceret julekalender siden 2002, mens den anden kanal har måttet nøjes med en genudsendelse.

På den måde har danskerne kunnet nyde en ny fortælling hvert eneste år, mens de to tv-stationer ikke har skulle bruge penge og energi på at opfinde den dybe julekalender-tallerken hvert eneste år.

Men det er slut nu.

Til december vil TV 2 nemlig sende 'Kometernes jul', mens det torsdag blev offentliggjort, at de også næste år vil give danskerne en helt ny julekalender, når 'Tinka og Sjælens Spejl' får premiere.

Men spørger man fiktionschef på TV 2, Katrine Vogelsang, er der ingen gentlemanaftaler, der er blevet brudt.

Der har nemlig aldrig været en aftale mellem de to kanaler.

»Og vi har ikke haft et blik på DR, når vi har planlagt, hvornår vi skulle have en nyproduceret julekalender,« siger hun og forklarer, at det tilsyneladende er helt tilfældigt, at det nærmest har ligget i system de sidste mange år.

For TV 2 har det nemlig primært været årets sportsbegivenheder, der har været afgørende i planlægningen.

»Vi har for eksempel ikke produceret en ny julekalender, når der har været OL, fordi begge dele er meget bekostelige for TV 2,« siger fiktionschefen.

»Og derfor kan vi heller ikke gøre det hvert år. Men i en moderne streamingvirkelighed er fiktion det allervigtigste, hvis vi skal invitere folk ind på TV 2 Play og på hovedkanalen – også i december – så det har vi kigget på længe, og derfor er vi glade for, at det er lykkedes at finde pengene.«

'Tinkas juleeventyr' havde premiere i 2017 og blev i 2019 fulgt op af 'Tinka og Kongespillet', som slog rekord som værende den højest kvalitetsvurderede julekalender på dansk tv nogensinde og samtidig en af de mest sete julekalendere i nyere tid på tv og streaming.

Derfor tøvede TV 2 ikke med at gribe muligheden for en tre'er, da den bød sig.

Derfor tøvede TV 2 ikke med at gribe muligheden for en tre'er, da den bød sig.

Og derfor syntes man heller ikke, at man kunne vente med at sende den til 2023 blot for at bevare traditionen med en genudsendelse hvert andet år.

»Når man virkelig elsker sine karakterer, så vil man rigtig gerne have dem tilbage på skærmene inden for en relativt kort tidshorisont, og derfor spændte vi ballerne sammen og skabte økonomisk mulighed allerede i 2022,« siger Katrine Vogelsang.

Om beslutningen betyder, at vi til gengæld kan risikere genudsendelser på både DR og TV 2 i 2023 er endnu for tidligt for fiktionschefen at udtale sig om, fortæller hun.