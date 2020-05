»Det er tre gange mere effektivt end konventionel styrketræning,« lyder det fra familiefar Rasmus Just i anden sæson af TV 2-programmet 'Min sindssygt sunde familie'.

Produktet, han omtaler, er noget særligt træningsudstyr, og ordene er både rosende og mange. Ingen steder i programmet bliver det dog nævnt, at selvsamme Rasmus Just er direktør i den virksomhed, der forhandler produktet i Danmark. Og det har undret flere af programmets seere.

Anden sæson af programmet, hvori direktøren sammen med sin familie giver danskerne et indblik i deres sunde livsstil, fik tv-premiere 23. april.

Sæsonen består af i alt fire afsnit. Sidste afsnit bliver vist på tv torsdag, mens brugere med adgang til TV 2 Play ligeledes kan se programmet dér.

Her kan man så følge blandt andre den Østerbro-baserede familie, hvis livsstil bygger på biohacking - et fænomen, hvori teknologi og forskellige gadgets spiller en ganske stor rolle.

Flere gange i programmet bliver træningsudstyret X3 Bar omtalt, og i tredje afsnit ser man Rasmus Just bruge det, mens han fortæller om dets vidunderlige virkning.

»Det er tre gange mere effektivt end konventionel styrketræning, og det er det, fordi man ved at bruge den variable modstand og ved at have uafhængigheden fra et fitnesscenter får resultater tre gange hurtigere ud, i forhold til den tid man putter ind,« siger han blandt andet i scenen, der varer omtrent to minutter.

Det bliver dog ikke nævnt, at Rasmus Just selv har økonomisk interesse i at omtale produktet meget og varmt, fordi han selv er direktør i 8Orbits IVS, der står bag webshoppen x3bar.dk.

Og det kan være et problem, vurderer advokat og mediejurist Peter Lind Nielsen.

»Det er mange salgsoplysninger på en gang, og det betyder jo i forhold til de presseetiske regler, at man nok burde have oplyst om sammenhængen for at give et retvisende billede.«

B.T. har fået flere henvendelser fra læsere, der undrer sig over, at TV 2 lader familiefaren komme med en længere salgstale om produktet uden lige at deklarere hans rolle i sagen. 'Skjult reklame' kalder flere det, og den slags er altså ulovligt i Danmark.

Men TV 2 har ikke umiddelbart forbrudt sig mod loven, mener Peter Lind Nielsen.

Her Rasmus Just (th) med sin familie og sit træningsudstyr. Vis mere Her Rasmus Just (th) med sin familie og sit træningsudstyr.

»Man kan diskutere, hvorvidt der er tale om skjult reklame, men man kan sidde tilbage med en underlig smag i munden, fordi der ikke er gennemsigtighed omkring produktet,« siger han og uddyber:

»Det forekommer mig, at produktet naturligt indgår, og der er formentlig ikke lavet en aftale om, at produktet skal nævnes eller vises. Det er først, hvis der er lavet en sådan aftale, det skal fremgå, at der er tale om reklame eller at udsendelsen er sponsoreret.«

Peter Lund Nielsen understreger, at der ikke umiddelbart er noget at klandre Rasmus Just for, såfremt der ikke er indgået en aftale om at lade produktet medvirke i programmet.

»Hvis der ikke er indgået en sådan aftale, er vi i et gråt område, for man vil normalt sige, at der i journalistik skal være gennemsigtighed, så man kan se lodderne i vægtskålen,« siger han med henvisning til TV 2's ansvar.

'Min sindssygt sunde familie' er produceret af Koncern TV for TV 2 Danmark, og hos sidstnævnte lægger man sig fladt ned og erkender, at der er begået en fejl.

»Vi er netop på TV 2 blevet gjort opmærksom på, at der i anden sæson af ’Min sindssygt sunde familie’ nævnes navnet på en træningsgenstand, som en af de medvirkendes firma sælger. Det er en fejl, som vi beklager,« forklarer hun i en skriftlig udtalelse til B.T. og fortsætter:

»Vi tog hånd om situationen mandag eftermiddag, da en klage blev viderebragt til TV 2's Programafdeling, og vi har derfor allerede bestilt nye versioner af udsendelse to og tre til brug for TV 2 Play. Heri vil de enkelte sekvenser, hvor produktet fremgår med navn, være fjernet. Det er vores forventning, at de justerede programmer vil være udskiftet på TV 2 Play tirsdag eller senest onsdag.«

B.T. ville gerne have interviewet redaktør Liv Michelsen om sagen, men det har desværre ikke været muligt. B.T. kan dog konstatere, at tredje afsnit af 'Min sindssygt sunde familie' tirsdag eftermiddag ikke længere er tilgængeligt på TV 2 Play.