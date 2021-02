TV 2 er nu blevet meldt til politiet, efter at 'Go' Morgen Danmark' tirsdag endte i en shitstorm for at invitere en tatovør i studiet for at tatovere to kokke som led i et væddemål.

Det faldt nemlig flere seere for brystet, at en tatovør kunne få lov at udføre sit arbejde i et tv-program, mens resten af landets tatovører må holde lukket på grund af den aktuelle corona-nedlukning.

'Det er da en skandale, at I åbenbart kan få lov at tatovere i hele Danmarks morgen-tv. Jeg vil da skide på, at alle krav er overholdt, når hele Danmark bløder. Hvor er jeres samfundssind?', spørger en Facebook-bruger med henvisning til, at TV 2 selv skrev følgende i et Facebook-opslag om indslaget:

''Go' Morgen Danmark' har afklaret med myndighederne, at alle forholdsregler er taget i forhold til Corona og generelle hygiejnekrav – og at vi ikke overtræder nogle retningslinjer ved at tatovere de to kokke.'

Men Dansk Tatovør Laug, der er tatovørernes brancheorganisation, er nu ikke så sikre på, at hverken generelle eller coronarelaterede forholdsregler er overholdt. Derfor har man anmeldt TV 2 til politiet for at udføre tatoveringer i ikke godkendte lokaler.

'Ifølge dansk lov skal tatoveringslokaler godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, der skal besigtige, at en lang række krav til steril indretning overholdes. Der skal blandt andet være adgang til håndvask inden for få meter – dette må ikke være en toilet- eller køkkenhåndvask – dispensere til håndsæbe og desinfektionsmiddel skal være væghængt, og tatovøren skal være iført forklæde af plast,' skriver Dansk Tatovør Laug i politianmeldelsen og henviser her til bekendtgørelsen om infektionshygiejne og forbrugerinformation på tatoveringssteder.

Til spørgsmålet om, hvorvidt brancheorganisationens medlemmer ikke bare er misundelige over, at det ikke var dem, der fik lov at støve tatoveringsmaskinen af efter en længere nedlukning, lyder det:

I Dansk Tatovør Laug mener man, at 'Go' Morgen Danmark' har forbrudt sig mod loven. Arkivfoto. Foto: Kim Haugaard Vis mere I Dansk Tatovør Laug mener man, at 'Go' Morgen Danmark' har forbrudt sig mod loven. Arkivfoto. Foto: Kim Haugaard

»Loven er til for at blive overholdt, og den følger vi selvfølgelig. Derfor bliver vi provokeret, når andre ikke gør,« lyder det fra bestyrelsen i brancheorganisationen.

Da B.T. tirsdag forholdt TV 2 den massive kritik, som indslaget havde vakt på Facebook, lød det i et mailsvar fra redaktør på 'Go' Morgen Danmark', Henriette Ladegaard-Pedersen:

»Inden 'Go' Morgen Danmark' lavede indslaget, der inkluderede tatovering, havde redaktionen været forbi flere myndigheder, eksempelvis Sundhedsstyrelsen, som ikke havde indvendinger, men henviste til Erhvervsministeriet. Fra ministeriet var beskeden, at dette indslag ikke ville være i strid med retningslinjerne, når tatovøren ikke skulle have løn for opgaven. Erhvervsstyrelsen sagde det samme, og heller ikke Sikringsstyrelsen havde indvendinger.«

Efter politianmeldelsen kommer hun med en uddybende kommentar – ligeledes på mail.

»Vi tager til efterretning, at der er indgivet en anmeldelse, og nu er det op til politiet at vurdere sagen,« lyder det fra redaktøren, inden hun uddyber:

»Vi er samtidig noget forundrede, hvis vi har gjort noget ulovligt, eftersom vi via henvendelser til i alt fire myndigheder fik nogle retningslinjer, som vi har efterlevet.«