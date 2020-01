Den første ’Tinka’-julekalender blev sendt i 2017. Anden sæson blev vist med stor succes i 2019. Så er det jo oplagt med et tredje ’Tinka’-eventyr i 2021. Eller hvad?

Da nissepigen Tinka og hendes menneskeven Lasse den 24. december ønskede glædelig jul efter hver dag i julemåneden at have samlet over en million danskere foran tv’et, sad mange seere med den samme fornemmelse:

De vil have mere! For få Ford-sponsorerede nissehuer eller ej.

I en brugerafstemning på B.T., hvor 11.816 deltog, svarede 68 procent, at de ikke kunne få nok af Tinka og co. Kravet lød på en tredje ’Tinka’-julekalender.

Mandag havde B.T. fat i flere af skuespillerne fra ’Tinka’-universet, der enstemmigt er med på idéen.

Det er TV 2 også. I teorien.

’Executive producer’ på ’Tinka og Kongespillet’ Christian E. Christiansen udtalte mandag, at de anser de to første ’Tinka’-julekalendere som selvstændige historier, og derfor er der umiddelbart ikke behov for en afsluttende treer.

»Man kan bestemt ikke udelukke, at der også kunne være andre 'Tinka'-historier, men det er alt for tidligt at sige noget konkret om,« lød det.

Albert Rosin Harson og Josephine Højbjerg som Lasse og Tinka. Foto: TV2 Vis mere Albert Rosin Harson og Josephine Højbjerg som Lasse og Tinka. Foto: TV2

Da den udtalelse mandag aften blev lagt på B.T.s Facebook-side, påpegede en vaks læser, at TV 2 tilbage i 2014 ellers sagde, at man havde planlagt en stor julekalender-trilogi, der skulle sendes i 2017, 2019 og 2021.

Her er det jo nærliggende at tro, at det var ’Tinka’, der skulle serveres som en tredelt julekalender-raket, men det afviser Christian E. Christiansen.

Det nævnte projekt havde arbejdstitlen ’Nisseakademiet’. Man var inspireret af ’Harry Potter’-universet og ville lave en julekalender i tre dele, hvor handlingen skulle foregå på en nisseskole.

Zentropa blev hyret ind til at fuldføre opgaven, men et halvt år efter, i sommeren 2015, sagde TV 2 alligevel nej tak.

»Vi er blevet enige om at stoppe i al fordragelighed, fordi vi ikke var enige om, hvilken vej det skulle gå rent historiemæssigt. Ambitionen begyndte med ’Harry Potter’, men gik over i ’Ringenes Herre’,« lød det blandt dengang fra TV 2s fiktionschef, Katrine Vogelsang.

Zentropa valgte i 2015 ikke at udtale sig om deres fyring, ligesom de i dag heller ikke er vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Christian E. Christiansen forklarer til B.T., at ’Nisseakadamiet’ ikke har noget med ’Tinka’-historierne at gøre. Det var som nævnt et samarbejde, de havde indledt med Zentropa, men valgte at droppe igen »af forskellige grunde«.

I stedet indgik TV 2 en aftale med produktionsselskabet Cosmo Film, der tidligere havde leveret julekalenderhits som ’Jesus og Josefine’ og 'Jul i Valhal’. Med ’Tinka’ fik de altså endnu et hit.

TV2 ville lave en julekalender-trilogi inspireret af 'Harry Potter'-universet. Foto: HO Vis mere TV2 ville lave en julekalender-trilogi inspireret af 'Harry Potter'-universet. Foto: HO

Christian E. Christiansen afviser tirsdag, at en tredje julekalender om Tinka lige foreløbig er på vej:

»Vi har i øjeblikket ikke konkrete planer for en ’Tinka 3’ i 2021, men vi udvikler som sagt på mange spændende projekter.«

Siden B.T. mandag kunne præsentere listen af ’Tinka’-skuespillere, der ellers er klar på en tredje omgang, har Ellen Hillingsø, der spiller den onde halvtrold Ingi, tilsluttet sig koret:

»Jeg ville være klar til mere ’Tinka’. Det har været en stor fornøjelse, dygtige kollegaer, instruktør, manusforfattere, kostumedesignere, fotograf, makeup, dejlig rolle og så videre. What's not to love,« skriver hun i en sms.