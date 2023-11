20. sæson er endnu ikke danset færdig.

Men allerede nu ved TV 2, at der kommer endnu en sæson af 'Vild med dans'.

Det afslører de forud for fredagens finale i Horsens.

»Efter en skøn jubilæumssæson med både stor seeropbakning og kæmpe engagement i ’Vild med dans’-universet, glæder vi os allerede nu til at gå i gang med arbejdet på alt det spændende, næste år skal byde på. Så ja, vi vender tilbage med sæson 21, og mere kan vi ikke sige endnu, men ser frem til at dele nyt så snart vi kan,« siger programmets redaktør, Thomas Richardt Strøbech.

Helt sikkert et det, at næste sæson byder på minimum én stor ændring, da den ene af programmets to værter, Sarah Grünewald, har besluttet sig for, at aftenens program bliver det sidste.

20. sæsons finale står mellem Kasper Fisker, Mette Sommer og Fredrik Trudslev, som danser med henholdsvis Karina Frimodt, Morten Kjeldgaard og Jenna Bagge.