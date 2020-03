Selvom coronakrisen hænger over land og by i disse dage, er der ikke kun dårlige nyheder at finde.

TV 2 afslører, at 2019 var et særdeles godt år for dem. Faktisk historisk godt.

'2019 var et rigtigt godt og absolut tilfredsstillende år for TV 2. Overskuddet på driften overstiger vores forventninger og sætter rekord med 313 mio.kr,' udtaler TV 2s administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen i en pressemeddelelse. Hun fortsætter:

'Omsætningen passerer 3 mia.kr. for første gang i TV 2s historie. Kanalfamiliens share er med 40,4 procent den højeste siden 2009. Og TV 2 PLAY runder i slutningen af året 600.000 abonnementer.'

Alligevel vedkender man sig også, at fremtiden, der venter, ser noget mere problemfyldt ud.

'I bestyrelsen kan vi med regnskabet for 2019 konstatere, at TV 2 er en finansiel stærk og velkonsolideret virksomhed. Såvel driftsoverskud som omsætning og seeropbakning viser historisk gode takter, og året er kendetegnet ved markant styrke og en imponerende vækst i et turbulent marked,' siger TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann.

'En turbulens, som nu også påvirkes af coronakrisen. Bestyrelsen vil gerne takke både den nye direktion og alle TV 2s medarbejdere, uden hvem arbejdet med den digitale transformation ikke var muligt, ligesom deres dedikation og dygtighed er en nødvendighed for at lykkes med udviklingen i de kommende år.'

Selvom dette års gode regnskab kommer efter næsten lige så imponerende tal sidste år, regner man med og forbereder sig på, at næste års marked bliver mere usikkert på grund af coronavirus og dens følger.