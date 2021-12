For nylig afslørede Melvin Kakooza, at hans gamle »drengedrøm« var gået i opfyldelse, fordi han skal være »talkshowvært«.

I et opslag på Instagram fortalte den 30-årige tv-vært og komiker, at han skulle i studiet til foråret og på TV 2 gå i fodsporene på sine værtsidoler David Letterman og Jimmy Fallon. Men TV 2 kalder ikke selv det nye program for et talkshow, men derimod et »moderne varietéshow«.

TV 2 løfter nemlig for B.T. lidt af sløret for det kommende program, som Melvin Kakooza kan ses som vært på i det nye år.

»Det er rigtigt, at vi er i fuld gang med forberedelserne til helt ny lørdagsunderholdning, hvor det klassiske varietéshow fra år tilbage genskabes i en moderne setting med Melvin i værtsstolen,« lyder det fra TV 2-redaktør Jes Schrøder til B.T.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Melvin Kakooza (@melvinkakooza)

Melvin Kakooza har dog ikke selv yderligere at tilføje om sit nye program, oplyser hans manager til B.T.

»Der er ikke så meget at sige lige nu andet end det, han har meldt ud. Det skal nok blive godt, vi glæder os,« fortæller manager Jacob Riis.

Ifølge ordbogen er et varietéshow en »forestilling hvor artister, dansere og sangere optræder med forskellige numre, ofte med et vovet eller lettere anstødeligt indhold«.

Et talkshow er derimod et »underholdende tv-program hvor en studievært taler med en eller flere kendte personer for et indbudt publikum«.

Men selvom TV 2 hellere kalder Melvin Kakoozas nye program for en nyfortolket varieté, så kommer der til at være både gæster og publikum ligesom i et klassisk talkshow, som det den 30-årige tv-vært selv betegner sit kommende program som.

»Det bliver et humørfyldt aftenshow, der samler seerne på tværs af aldre og som tilbyder godt selskab, gode grin og spændende gæster,« uddyber TV 2-redaktør Jes Schrøder.

Selv beskrev Melvin Kakooza på Instagram sit nye program som et talkshow i stil med dem, han selv havde set som barn.

»Siden jeg var en lille dreng, kan jeg huske, hvordan jeg skyndte mig hjem fra skole for at se David Lettermans talkshow og senere hen Jimmy Fallons,« skrev Melvin Kakooza til et billede af sig selv foran indgangen til Nordisk Films tv-studier.

»Jeg må sige, at jeg havde en kæmpe drøm om, at jeg en dag kunne få mit eget. Og nu må jeg afsløre. At den drøm er gået i opfyldelse!«

Talkshowværten Stephen Colbert som den kendte gæst i David Lettermans talkshow 'The Late Show' i 2012. Stephen Colbert skulle nemlig overtage CBS-formatet fra den pensionerede talkshowvært. Vis mere Talkshowværten Stephen Colbert som den kendte gæst i David Lettermans talkshow 'The Late Show' i 2012. Stephen Colbert skulle nemlig overtage CBS-formatet fra den pensionerede talkshowvært.

Både 'The Late Show with David Letterman', som sluttede i 2015, og 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon' er aftenprogrammer kendetegnede ved at have den givne komiker i værtsstolen bag et skrivebord, hvor de interviewer kendte gæster, diskuterer ugens nyheder og bringer humoristiske og musikalske indslag.

Man må derfor formode, at det er i samme stil, Melvin Kakooza ser sit kommende »helt eget talkshow på TV 2«.

»Jeg glæder mig vildt meget til at indtage Nordisk Film Studio 3 til foråret og få lov til at udleve den drengedrøm, jeg havde om at blive talkshowvært og byde velkommen til mine gæster,« sluttede Melvin Kakooza sit Instagram-opslag.