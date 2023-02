Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

TV 2 meldte i oktober ud, at man var i gang med at forny TV 2 Zulu.

Nu melder tv-stationen ud, at man helt skrotter kanalen.

For den skal nemlig samles med ungdomstilbuddet Echo.

Derfor kommer begge kanaler fra 27. marts til at gå under det samlede navn TV 2 Echo.

»Med det nye TV 2 Echo udvider vi med flere genrer og fortæller historier fra målgruppens perspektiv i et bredt mix af reality, fiktion, dokumentar og aktualitetshistorier. Vi vil også samle de yngre seere om alt det, vi deler, og ved at gøre det under ét brand bliver det tydeligere, hvad målgruppen kan forvente at få hos os,« siger indholdsdirektør Lotte Lindegaard i en pressemeddelelse.