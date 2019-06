Serien 'Good Omens' er en sort komedie om engle og dæmoner, og den følger langt fra den bibelske historie.

Faktisk har den så anderledes en fremstilling af de religiøse fænomener, at over 20.000 kristne har skrevet under på, at Netflix skal fjerne serien.

Der er bare én detalje, som folkene bag underskriftindsamlingen har overset, skriver mediet Newsweek.

Det er slet ikke Netflix, som har serien, men konkurrenten Amazon Prime.

Serien handler om et venskab og en alliance imellem en engel spillet af Michael Sheen og en demon spillet af David Tennant.

De to konspirerer om at ødelægge jordens undergang, efter at antikrist er blevet født.

Det er dog faldet den kristne gruppe 'Return to Order' fra brystet, og de har startet bevægelsen, som skal gøre det af med serien.

I underskriftindsamlingen skriver de:

»Netflix-serien 'Good Omens' portrætterer agenter for godt og ondt som nogen, der kæmper i vilkårlige kampe blottet for mening eller sandhed. Den her serie viser djævle og satanister som normale og endda gode, hvor de bare har en lidt anderledes måde at være og spotter guds visdom.«

»Det er endnu et skridt imod at få satanisme til at virke normalt, let og acceptabelt. Vi må vise vores afvisning. Vær sød at underskrive, og dermed sige til Netflix, at vi ikke står tilbage i stilhed, når de ødelægger barrieren af skræk, som vi stadig har for det onde,« skriver de videre i underskriftindsamlingen, der altså er stilet mod de forkerte.

Serien har fået pæn kritik af både seere og anmeldere.

Udover Sheen og Tennant, medvirker andre skuespillere som Jon Hamm, Jack Whitehall og Miranda Richardson. Desuden ligger Oscar-vinder Frances McDormand stemme til Gud.