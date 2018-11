Vil du gerne tabe dig hurtigt? Vær med i Robinson - spis 30 gram ris om dagen!

Sådan lyder den kække tekst til billederne, Robinson-deltageren Türker Alici nu deler på Instagram. Og de taler deres tydelige sprog.

På de syv uger, han nåede at være med i Robinson Ekspeditionen, tabte han sig 16,7 kilo. Og det var tydeligt at se på den ellers så muskuløse Türker, at musklerne var svundet ind.

View this post on Instagram How to loose weight fast join Robinson! 7 weeks -16,2kg! 30g rice a Day and a cheat meal in between (if you're lucky enough to win) Jokes to side! But this is my "not so succesfull" transformation! But fortunately I'm almost at my best size again! Let's build a little bit more, before we see whats hiding under the fat

Siden han røg ud, har han knoklet for at genopbygge musklerne, og man må sige, det er lykkedes.

Midt i ekspeditionen blev han ramt af sygdom og måtte forlade øen for at blive fragtet på hospitalet. Selv om han kæmpede sig tilbage, var det en svækket Türker, der aldrig kom sig helt. Derfor var det nærmest en lettelse, da han i programmet mandag aften endte med at tabe en duel i ø-rådet og måtte forlade ekspeditionen.

»Min lyst og motivation var væk, og jeg tænkte faktisk bare: 'Taber jeg, så taber jeg, og vinder jeg, så vinder jeg'. Jeg var ikke vildt meget oppe at køre over at være tæt på finalen, som de andre var. Jeg ville faktisk bare gerne have det overstået,« fortalte Türker til Realityportalen.

Türker afslørede desuden over for Realityportalen, at han faktisk bad om at blive taget ud af ekspeditionen, men at han lod sig overtale til at blive og kæmpe videre.

Men i sidste program var det tydeligt for seerne, at han havde mistet gejsten - han meldte sig ikke engang til dødskamp, som han ellers har haft for vane at gøre som den første.

Undervejs i programmet nåede Türker at opbygge en solid fan-base. Efter hvert program væltede det ind med personlige beskeder til den glade Robinson-deltager - efter sidste program tog mere end 800 danskere sig tid til at sende ham en personlig hilsen på de sociale medier, skriver han selv på Instagram, hvor han hver uge har takket for de mange beskeder:

'I går var så trist, men det her smil er til jer! Jeres støtte og beskeder er grunden til, at jeg stadig smiler. Støtten har været vild - og det er ikke en joke. Jeg fik mere end 800 beskeder. Igen, TAK!'

Vis dette opslag på Instagram Yesterday was so sad! But this smile is for you guys! Your support and messages is the reason why im smiling! The support has been unreal! This is no joke! I Got more than 800 messages through my social media Once again! THANK YOU!!

Og til de seere, der spekulerer på, hvad der skete umiddelbart efter ø-rådet, så kan man få svaret på billedet her, hvor Türker er genforenet med Yasser, der røg ud umiddelbart inden Türker, på et yderst lækkert hotel.

Vis dette opslag på Instagram Food food food! Its not that bad to leave Robinson when you have all inclusive!starter, desserts, meals, smoothies, soft drinks! @official_by_yasser

Türker har tidligere deltaget i Pardise Hotel. Og man må sige der er sket en del, siden han tonede frem på skærmen som 19-årig i 2012.

Vis dette opslag på Instagram Same person! 2 different tv-shows! The one is Young and curious the other one is self confident! The Young one speaks before he thinks, the other one is doing the same but both Are happy & enjoying life. Looking forward for a new adventure from 27. August

I dag arbejder han blandt andet som personlig træner og Youtuber.