Türker er hverken muslim eller kristen, og det blev han mobbet med i folkeskolen. Til sidst fandt han ud af, at han bare skulle være sig selv.

Selvom Türker røg ud af ‘Paradise Hotel 2020’ på en ret uheldig måde, så har det ikke skortet med opmærksomhed til den flotte fyr med de tyrkiske rødder, som vi også tidligere har set i ‘Paradise’ og ‘Robinson’ – og ikke mindst på hans egen YouTube-kanal.

Den store opmærksom betyder også, at der er mange nysgerrige fans, der spørger ind til Türkers tro. Er han muslim, er han kristen, er han overhovedet religiøs?

Faktisk mener Türker selv, det er den slags spørgsmål, han oftest får fra sine følgere.

Muslim eller kristen?

Så derfor giver Türker nu det endelige svar på, om han er muslim eller kristen i en ny YouTube-video.

»Jeg er ingen af delene. Mine forældre er muslimer. Mine forældre kommer fra Tyrkiet. I og med de er fra Tyrkiet af, de er opvokset der, og det ene og det andet, så det er meget normalt, at de også lever sig ind i deres kultur og er muslimer,« forklarer Türker, der dog selv ikke har adopteret den tro.

»Jeg har taget lidt det bedste fra den muslimske kultur og den kristne og blandet det lidt,« uddyber han.

Türker fortæller derfor, at han ikke – som eksempelvis sin mor – deltager i den muslimske fastemåned ramadan, der afholdes i disse dage.

På samme måde afholder han sig heller ikke fra at feste, drikke alkohol eller at være sammen med kvinder. Dog spiser han ikke svinekød, men det er mere er af vane end religiøs overbevisning.

Blev mobbet for at være anderledes

Alt i alt er Türkers budskab med videoen, at man skal leve som man selv finder bedst, så længe man respekterer andre. Det fandt han nemlig ud af allerede som en ung knægt i folkeskolen.

»Jeg blev altid mobbet med, at jeg var lidt anderledes, fordi jeg boede i Harlev. Dengang var der måske to udlændingefamilier i byen. Og i og med, jeg boede i Harlev, så kom jeg ikke udenfor Harlevs grænser, det vil sige, jeg havde kun danske venner,« forklarer Türker.

Han fortæller, at de andre brune drenge i skolen stort set alle sammen boede i Gellerup-kvarteret i Århus-bydelen Braband, og derfor kom han aldrig ind i varmen hos den drengegruppe. I stedet drillede de ham med, at han var “for dansk” og “kristen”, og at han havde “solgt sin sjæl”, fordi han ikke fejrede ramadan.

“Fuckfingeren til jer alle sammen!”

Men da Türker så en dag så en af de drenge bryde fasten ved at spise en shawarma under en ramadan, så gik det op for ham. Gellerup-drengene prøvede at være noget, de ikke var, kun fordi de ikke ville tabe ansigt overfor hinanden. Og at Türker ikke behøvede at lytte til sådanne mennesker.

»Der slog det mig! Så var jeg fuldstændig ligeglad. Fra den ene dag til den anden, der tænkte jeg bare: “Fuckfingeren til jer alle sammen”, og så kørte jeg bare mit eget show. Og lige siden har jeg gjort det,« fortæller Türker.

Herunder kan du se videoen, hvor Türker åbner op om sin tro

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk: