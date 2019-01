Når man ser TV 2’s nye udgave af X Factor, ligner alt umiddelbart sig selv.

Blachman er den samme, X Factor-jinglen brager fortsat derud af, men lytter man godt efter, er der skiftet ud på én særlig post.

I TV 2’s X Factor er det nemlig ikke længere DR’s rutinerede continuity-speaker Ib Van Deurs, der lægger stemme til talentshowet, men i stedet TV 2’s egen Troels Barreth, der har fået til opgave at agere X Factor-fortæller.

»Jeg har altid set X Factor og sagt, at hvis det nogensinde skulle lande hos os på TV 2, så var jeg klar til at være speaker,« fortæller Troels Barreth.

Troels Baretth er TV 2's nye X Factor-speaker. Foto: Ole Sort/TV 2 Vis mere Troels Baretth er TV 2's nye X Factor-speaker. Foto: Ole Sort/TV 2

Den 40-årige speaker fra Odense har været ansat hos TV 2 siden 2006, og da det sidste år kom frem, at TV 2 havde overtaget X Factor, håbede han derfor også på, at han kunne blive en del af holdet.

»Jeg fik jobbet sidste sommer, da jeg i min ferie stod på en rasteplads i Frankrig og blev ringet op af min chef. Det øjeblik glemmer jeg aldrig,« fortæller han med et grin.

Troels Barreth har ikke fået nogle faste rammer og X Factor-regler, der skal følges. Han har skævet til DR’s tidligere speaker, men ellers forsøger han at være sig selv.

»Det handler jo om, at stemningen skal passe til programmet. Går en deltager videre, smiler man med stemmen, ryger en deltager ud, dæmper man det lidt.«

X Factor-dommerne. Foto: Martin Sylvest Vis mere X Factor-dommerne. Foto: Martin Sylvest

Han mødtes første gang med hele X Factor-holdet under audition-runden i Odense i august.

»Der var en fed stemning. Jeg prøvede at stille mig ind på krydset, hvor sangerne står foran dommerne. Det kræver alligevel noget. Jeg har den dybeste respekt for alle, der stiller op.«

I København er der kun held og lykke til Troels Barreth fra den tidligere X Factor-speaker Ib Van Deurs.

»Det bliver sjovt at se. Det har også været rart ikke at have så meget tryk på heromkring jul og nytår, hvor jeg plejer at være meget X Factor-arbejde,« lyder det fra Ib Van Deurs.

Ib Van Deurs - den gamle X Factor-speaker. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Ib Van Deurs - den gamle X Factor-speaker. Foto: Kristian Dam Nygaard

Han var DR’s X Factor-speaker siden første sæson i 2008, men var ret afklaret med, at det var slut, da TV 2 overtog programmet.

»Jeg er så glad for at være på DR, at hvis jeg havde fået tilbuddet om at være med på TV 2, havde jeg sagt nej. Jeg har DR siddende helt inde i knoglen,« fortæller han.