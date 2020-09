Når ‘Vild med dans’ sæson nummer 17 om kort tid skydes igang, vil et af de 12 par på gulvet være Asta Björk og musikproduceren Faustix, der også er kendt fra reality-serien ‘The Olsens’. Selvom de to i den grad har deres interesse for musik til fælles, så havde de slet ikke set det komme, at de ville blive matchet som et dansepar.

»Jeg blev ret overrasket, fordi Asta ikke er så høj, og jeg er høj. Jeg er 186 centimeter, mens Asta er 158 centimeter. Men nu hvor jeg kigger på de andre deltagere, kan jeg se, at alle mændene jo er høje. Så det må siges at være kendetegnende for denne sæson,« siger Faustix.

»Men vi er faktisk ikke dem, der har den største højdeforskel,« tilføjer Asta, der også blev overrasket over at se Faustix som sin dansepartner.

Blandt de andre høje, mandlige nydansere er blandt andet Wafande, Albert Rosin Harson og Lars Krogh Jeppesen, der med sine to meter allerede har en rekord hjemme for denne sæson.

Både Faustix og Asta er dog meget glade for hinanden som partnere og føler allerede, at der er god kemi.

»Jeg er heldig, at jeg har fået sådan en super god danser, som Asta er, som min partner,« siger musikproduceren.

Derfor er Faustix med

I marts var ‘Vild med dans – The Musical’ et ud af flere jobs, der for Asta blev sat på pause, og selvom hun har haft sin egen dansetræning at passe, så er hun mere end klar til at få ‘Vild med dans’-træningen i kalenderen. Oplevelsen med udskudte og aflyste jobs deler hun med Faustix.

»Jeg sagde ja, fordi det bliver en kæmpe oplevelse, og så er det ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke har så meget at se til for tiden. Normalt ville jeg være ude og spille hver weekend, og det var også planen, at jeg skulle starte en club tour nu, men i stedet har jeg været henlagt til sofaen hver fredag og lørdag. Men nu kan jeg så alligevel underholde folk om fredagen – bare på fjernsynet,« siger Faustix om sin deltagelse i underholdningsprogrammet.

De sidste mange måneder har Faustix brugt på at lave musik, undervise i musik og holde foredrag. Men de sidste uger er dagene kommet til at se helt anderledes ud.

»Så har jeg undersøgt, hvad det vil sige at være danser og har blandt andet set Astas morgendans på Instagram. Jeg kan egentlig bedst lide at lave noget, jeg ved, jeg er god til. Så det her med dans bliver nok meget sundt for mig. Det er jo ikke, fordi jeg vågner op hver morgen og tænker: »Nu skal jeg lære en cha cha cha« ,« siger Faustix.

Derimod skal Asta de næste par måneder lave det, hun er allerbedst til. Men alligevel prøver hun at springe ud i noget, hun ikke har prøvet før.

»Jeg synes, jeg gennem sæsonerne har været god til ikke at have et mønster og til at lave nogle forskellige ting, så man som seer ikke ved, hvad man kan regne med fra mig. Jeg prøver at holde det friskt og nyt og kreativt,« siger den 22-årige professionelle danser.

‘Vild med dans’ får premiere den 2. oktober klokken 20.00 på TV 2 og på TV 2 PLAY.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk