Mads Mikkelsens nye film 'Druk' har haft en fantastisk åbningsweekend.

Coronakrisen har også ramt biograferne hårdt og udskudt en masse film, men skulle holdet bag 'Druk' frygte, at danskerne ville holde sig væk, kan de i første omgang ånde lettet op.

I løbet af weekenden har 88.966 danskere været i biografen og set 'Druk'. 13.400 havde i forvejen set filmen ved diverse snigpremierer, så samlet set har 'Druk' altså allerede solgt over 102.366 biografbilletter, hvilket ifølge filmens eget pr-bureau er den bedste åbningsweekend for et drama i danske biografer siden 2013, da Mads Mikkelsen med filmen 'Jagten' solgte cirka 120.000 billetter.

'Druk'-instruktør Thomas Vinteberg er selvfølgelig glad og siger i en pressemeddelse:

»Jeg er overvældet over, at danskerne tager så vel imod 'Druk'. Det er en afgørende film for både min familie og jeg, og vi er derfor både lettede og taknemmelige.«

Da de sidste år gik i gang med optagelserne til 'Druk', mistede Thomas Vinterberg sin 19-årige datter Ida i et trafikuheld, og derfor har filmen fået et ekstra personligt lag. I filmen skulle Ida have spillet Mads Mikkelsens datter, og ved premieren i sidste uge sagde den danske stjerneskuespiller til B.T.:

»Det var da helt forfærdeligt. Det var det værste, vi har oplevet nogen af os i vores liv. Til gengæld da vi så startede, så ændrede filmen karakter, syntes jeg. På papiret var det måske mere en film om folks problemer og alkohol. Nu blev det til en hyldest til livet. Det er jo en alt for stor en pris at betale for, at den blev det, men det er den blevet til, og det kan vi takke smukke Ida for.«

Nu er det spændende, om 'Druk' kan fortsætte tempoet fra den flotte åbningsweekend og overhale årets mest sete film.

Indtil videre indtager Casper Christensen og Frank Hvams tredje 'Klovn'-film førstepladsen med 437.381 solgte billetter i begyndelsen af året. På andenpladsen finder man Anden Verdenskrig-dramaet 'De forbandede år', der solgte 369.821 billetter, mens tredjepladsen indtages af den stadig biografaktuelle 'Vores mand i Amerika' med Ulrich Thomsen, som siden premieren i august har solgt 171.076 billetter.