TV 2 PLAY runder 800.000 abonnementer. Alligevel melder viceadministrerende direktør ud om bekymring for fremtiden.

TV 2 PLAY rundede i andet kvartal af 2021 800.000 abonnementer, og dermed er TV 2 kommet et skridt tættere på den milepæl i koncernens strategiske mål om at nå 1,3 millioner abonnenter på TV 2 PLAY i 2025.

Det betyder dog ikke, at champagneflaskerne skal poppes på Kvægtorvet i Odense. Danskerne opsiger nemlig tv-abonnementer så meget, at TV 2 kun samler hver anden forbruger op på sin streamingtjeneste. Noget der bekymrer den danske hovedkanal.

»Tendensen, hvor flere og flere danskere opsiger deres tv-pakker, er accelereret, og derfor ser vi også, at vores traditionelle abonnementsomsætning falder for første gang nogensinde – på trods af prisstigninger og på trods af at TV 2 står stærkt på det traditionelle tv-marked,« siger Flemming Rasmussen, viceadministrerende direktør på TV 2, i en pressemeddelelse og uddyber sin bekymring.

Flemming Rasmussen, viceadministrerende direktør hos TV 2. Foto: Miklos Szabo/TV 2

»Det er vi oprigtigt bekymrede over, og faldet i abonnementsomsætningen får jo også konsekvenser for vores reklameforretning på sigt, fordi vi når ud til færre husstande og dermed færre kontakter. Derfor har vi meget travlt med at gøre TV 2 PLAY endnu mere relevant for alle danskere.«

For at TV 2 PLAY skal nå det ønskede mål, kræver det en ret så stor vækst i antal abonnementer.

»Vi skal op på et niveau, hvor 75 procent af dem, der vælger tv-pakken fra, vælger TV 2 PLAY til. Det er derfor, vi i disse år investerer massivt i udviklingen af TV 2 PLAY, både på indholdssiden med endnu mere dansk kvalitetsindhold, et styrket nyhedsunivers, nye sportsrettigheder og stærke partnerskaber – men også på udviklingen af platformen og brugeroplevelsen,« siger Flemming Rasmussen.

TV 2s nye koncernstrategi, ’Strategi ’25: TV 2 PLAY til alle’, betyder væsentligt øgede investeringer i de kommende år i TV 2 PLAY for at nå målet om 1,3 millioner PLAY-abonnenter i 2025.

