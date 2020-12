'The Crown' er fiktion. Fiktion baseret på det britiske kongehus' historie.

Det kommer dog ikke til at fremgå nogen steder som en advarsel, selv om flere prominente navne den seneste tid har krævet det. Heriblandt prinsesse Dianas bror, en tidligere pressechef fra kongehuset og den britiske statssekretær for kultur, medier og sport.

Oliver Dowden, som sidstnævnte hedder, har i sin kritik kaldt serien for »et smukt produceret stykke fiktion«. Men:

»Ligesom med andre tv-produktioner bør Netflix meget klart tilkendegive, at det er dét, det er. Ellers er jeg bange for, at en hel generation af seere, som ikke har oplevet disse hændelser, vil misfortolke fiktion som fakta.«

Et desværre ikke sjældent billede på ægteskabet mellem Diana og Charles. Foto: STR New Vis mere Et desværre ikke sjældent billede på ægteskabet mellem Diana og Charles. Foto: STR New

Men det kan han godt glemme alt om, skriver BBC. Trods kritiske røster nægter Netflix nemlig at rette ind. Giganten henviser til, at serien altid har ligget under kategorien 'drama':

»Som resultat heraf har vi ingen planer om – og ser ingen grund til – at tilføje en advarsel.«

Manden bag den succesfulde serie, Peter Morgan, kalder da også 'The Crown' for resultatet af en »kreativ fantasi« og har desuden fortalt, at serien er baseret på research såvel som drama.

Selvom fortællingen om det britiske kongehus i den fiktive serie altså har flere ligheder med det, der står i historiebøgerne, har både manuskriptforfatter og Netflix fuld tiltro til, at seerne ikke betragter 'The Crown' som et vidnesbyrd.