Det er præcis to uger siden, at den danske Netflix-film ‘Kærlighed for voksne’ havde premiere herhjemme.

Nu brager den igennem lydmuren ude i verden.

'Kærlighed for voksne' eller ‘Loving adults’, som den hedder på engelsk, ligger på førstepladsen over de mest streamede film på Netflix i sidste uge.

Thrilleren, der er instrueret af Barbara Rothenborg, har både Dar Salim og Sonja Richter i hovedrollerne. Men det danske anmelderkorps var lunkne i deres modtagelse af filmen.

Sus Wilkins og Dar Salim i Netflix-filmen 'Kærlighed for voksne'.

Filmmagasinet Ekkos anmelder mente, at filmen sætter sig mellem to stole:

»På den ene side vil den være en original og ganske spændende thriller i borgerskabets dobbeltmoralske regi. På den anden og alt for forsigtige side vil filmen gerne beholde den onkelagtige inspektør Rar, som hyggekrimiens mange fans elsker,« lød dommen.

Filmen indkasserede tre stjerner og blev sendt afsted med en forventning om, at den 'desværre nok vil blive hurtigt glemt'.

Hos Information mente anmelderen, at filmen ‘overgør alle thrillergenrens faste elementer i en grad, så de tangerer det komiske’.

Mens Soundvenue gav to stjerner og kaldte ‘Kærlighed for voksne for ‘en lang utroværdig kliché’.

Men alt det er Netflix-seerne åbenbart helt ligeglade med.

For alene i den forgange uge har seerne brugt 29.940.000 timer på at se den danske Netflix film.

Det placerer thrilleren på en komfortabel førsteplads over mest streamede 'ikke engelsksprogede film' overhovedet.

Til sammenligning har den anden mest sete ikke engelsksprogede film 'Under her control', 'kun' fået Netflix-seerne til at bruge 15.700.000 timer foran skærmen i den forgangne uge.