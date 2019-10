Reality-baben har brugt weekenden med Walid og Marcus, men desværre har den ikke kun været præget af gensynsglæde.

Siden ‘Kongerne’-stjernen Kia Sødergreen for to år siden blev ramt af en massiv fødselsdepression og fødselspsykose, som hun stadig kæmper med den dag i dag, har hun delt åbent ud af sit liv og sin kamp på Instagram. Hun vil gerne bryde tabuet omkring psykisk sygdom og fortæller derfor ærligt om fødselsdepressionen.

Kia har stort set været indlagt på psykiatrisk afdeling eller boet på bosted siden fødslen, og realitydeltageren har her fået en diagnose, som hun endnu ikke ønsker at løfte sløret for over for offentligheden. Den hemmelige diagnose kostede hende blandt andet kørekortet efter et mislykket selvmordsforsøg i december.

For nylig flyttede kæresten Walid med sønnen Marcus til Nordjylland, mens Kia stadig bor på et bosted på Sjælland, hvor hun er anbragt af kommunen. Derfor har hun nu ikke så ofte mulighed for at se sine drenge, men denne weekend har familien for alvor været samlet:

– Så jeg taget hjem på weekend, og Walle og Marcus er kommet til København. Denne weekend står den i familiens tegn. Savnet har været stort, skrev Kia i lørdags på sin Instagram-profil.

Desværre har det ikke kun været gensynsglæde, der har præget weekenden:

– Hvordan er det at være hjemme sammen med Walle og Marcus? Det er HÅRDT! Jeg magter max en time med Marcus, og så må jeg ind på værelset for at ligge. Marcus gider mig stadig ikke rigtig, og jeg mister hurtigt energien og kan ikke overskue samvær med Marcus. Med andre ord – jeg magter ikke morrollen lige nu. Det så hårdt at anderkende, men det sandheden. Jeg elsker Marcus højre end noget andet, og jeg er så taknemmelig for, at jeg har Walle og min familie, som hjælper med Marcus. Jeg tænker og savner Marcus hver dag, så det hårdt for mig, at når jeg så endelig er sammen med ham, kan jeg ikke overskue det. Men i dag fik jeg lov til at kysse Marcus, uden han skubbede mig væk. Det er fremskridt, forklarer hun på sin Instagram-profil.

