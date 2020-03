Da Trine Dyrholm var blot 14 år, tog hun hele Danmark med storm.

Ikke som den talentfulde skuespillerinde, som vi kender hende i dag, men derimod som sangerinde.

Tilbage i 1987 fik Trine Dyrholm nemlig en tredjeplads ved Melodi Grand Prix med et hit, som de fleste danskere nok kender – nemlig 'Danse i måneskin'.

Da B.T. lørdag aften mødte den 47-årige Trine Dyrholm på den røde løber forud for Bodil-prisen, afslørede hun, at det bestemt ikke var givet, at hendes Melodi Grand Prix-deltagelse forblev ved den ene gang.

»Der var et par forespørgsler i årene efter,« sagde hun og fortalte, hvorfor hun ikke sagde ja tak til tilbuddene:

»Det ('Danse i måneskin', red.) var vist bare det, jeg kunne.«

På trods af at det er hele 33 år siden, at Trine Dyrholm forkælede danskerne med sin sangstemme i den populære sangkonkurrence, er hun stadig begejstret for hittet, der ikke er forældet i hendes øjne.

»Jeg synes selv, det er verdens bedste sang. Jeg er meget glad for den. Jeg får stadig tilsendt videoer af små piger, der synger den, så den har stadig et liv.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt Trine Dyrholm selv er Melodi Grand Prix-fan, hendes gennembrud taget i betragtning, var svaret dog overraskende:

»Jeg må indrømme, at jeg ikke har fulgt så meget med. Jeg har dog indimellem set lidt og hørt lidt,« sluttede hun.

'Danse i måneskin' blev fremført af Trine Dyrholm & Moonlighters og er skrevet af Frans Bak og Per Jr. Nielsen. Sangen blev efter Melodi Grand Prix udsendt på et album med samme navn.

Trine Dyrholm var dengang den yngste deltager ved Melodi Grand Prix nogensinde.

Hun var lørdag aften nomineret i kategorien 'bedste kvindelige hovedrolle' for sin præstation i filmen 'Dronningen'.

En kategori, som hun vandt. Hun har dermed vundet i alt syv Bodiler og er dermed den mest vindende skuespillerinde i Bodilens historie.

Hun var lørdag oppe mod kollegaerne Christine Sønderris ('Cutterhead'), Jette Søndergaard ('Onkel'), Lisa Carlehed ('Til vi falder') og Victoria Carmen Sonne ('Usynligt hjerte').

Filmen 'Dronningen' var i øvrigt også nomineret til – og vandt – prisen for 'Bedste film'.