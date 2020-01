I dagens 'Paradise' finder det ene par efter det andet sammen, men der er særligt én deltager, der føler sig overset.

For seerne lå det til højrebenet, at paradisoerne Tobias og Julie skulle tilbringe aftenen sammen efter fleres dages flirten.

De to kyssede da også løbende hele aftenen, da deltagerne holdt regnbuefest, og de endte endda i poolen sammen med Türker og Heidi og uden bikinitop for Julies vedkommende.

Som aftenen skred fremad, tog romancen dog lidt af en drejning: Julie endte med at tilbringe natten på et værelse sammen med Heidi, mens Tobias sov sammen med Sarah. Og ifølge Tobias’ eget udsagn, var søvn det sidste, de to fik.

Og som Julie tydeligt udtrykker det, ville hun gerne have tilbragt aftenen med Tobias, men det er ikke det, der gør hende sur:

»I bund og grund er jeg fløjtende ligeglad med, at Tobias har sex med Sarah,« fortæller Julie Realityportalen og fortsætter:

»Dét, der irriterede mig, var, at Tobias og jeg havde en samtale, og at han så lyver for mig gør det kun værre. Jeg har hele tiden været klar i spyttet omkring mit forhold til sex, så jeg forstår faktisk slet ikke hans behov for at skulle lyve.«

Når jeg vil have noget, så får jeg det

Spørger man Tobias, var der dog en helt særlig grund til, at han valgte at holde det skjult for Julie:

»Det er et spil, så selvfølgelig prøver man at skjule, hvem man er sammen med. Det ville da virkelig være tåbeligt ikke at forsøge at skjule det. Og Julie og jeg var ikke kærester, så jeg føler ikke, jeg har gjort noget forkert i den forstand,« fortæller Tobias, der dog indrømmer, han har dårlig samvittighed over det:

»Uanset hvordan man vender og drejer det, vil man altid have en form for dårlig samvittighed, hvis man skifter sin sexpartner ud med en anden – hvis man da er lidt menneskelig. Så jeg kan ikke afvise min dårlige samvittighed, men om jeg fortryder? Nej.«

Realityportalen har også været i kontakt med Sarah, der fortæller, at hun godt var klar over, at hun afbrød en flirt mellem Julie og Tobias:

»Jeg vidste godt, at Julie og Tobias havde flirtet i et par dage, og at de havde været sammen hele aftenen. Men det var jeg fuldstændig ligeglad med. Når jeg vil have noget, så går jeg efter det – og så får jeg det,« fortæller Sarah Realityportalen og understreger, at stemningen heller ikke blev dårlig af det.

»Stemningen var fin. Jeg vidste godt, at Tobias og Julie måske stadig ville ende sammen, men det gjorde mig heller ikke noget.«

Om vi kommer til at se Tobias og Julie i aktion, må tiden vise. I hvert fald var Julie hurtig til at tilgive Tobias, og hun mener heller ikke, han skal have dårlig samvittighed over at have været sammen med Sarah:

»Tobias skal ikke have dårlig samvittighed over at have været sammen med en anden. Vi var der for at hygge os, og der var ingenting mellem Tobias og mig. Det eneste jeg forventer er en smule ærlighed, men det var han ikke mand nok til at give mig.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk