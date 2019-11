Den veltrimmede paradiso er atter blevet ramt af Amors pil.

I årets udgave af ‘Paradise Hotel’ tonede Lolland-fyren Mike Jørgensen frem på skærmen, han klarede sig i halvanden måned på hotellet, og da han kom hjem fra Mexico, fandt han kærligheden. For mindre end en måned siden kunne han dog fortælle, at kærligheden var brast.

»Vi har besluttet at gå fra hinanden efter ti måneder som kærester. Det er en fælles beslutning, da det er det, der er bedst lige nu, da det ikke gavner nogen at gå og være triste og kede af det. Vi var stadig forelskede, men nogle gange er det bare bedst, at man går fra hinanden,« fortalte Mike til Realityportalen.dk.

Forelskelsen lagde sig dog hurtigt efter bruddet, for nu er Mike forelsket i en ny pige, og selvom det er hurtigt, så kunne han ikke vende ryggen til Freja.

»Jeg har faktisk vidst, hvem Freja var i et par år, da vi tidligere har arbejdet på samme arbejdsplads. Men da vi begge to er igang med næsten magen til uddannelse, har vi mødt hinanden igennem der til et møde, og så har vi efterfølgende haft en del kontakt. Det hele virkede bare så rigtigt mellem os, og vi er meget ens på mange områder. Så det er virkelig skønt,« jubler Mike og fortsætter:

»Mange vil nok mene, det er rigtig hurtigt, jeg har fundet kærligheden igen, men Freja behandler mig som guld, og vi har det bare så godt sammen, nogle gange kan man bare ikke styre sine følelser, og hvordan man har det. Og det kunne jeg ikke der, hun slog virkelig benene væk under mig, og det havde jeg ikke troede, nogen ville gøre så hurtigt.«

Mike startede på uddannelsen som pædagogisk assistent i august, og det var her, han mødte Freja, som læser til pædagog. Parret har ikke været kærester så længe, så det er meget nyt for dem begge.

Artiklen er bragt i samarbejde med realityportalen.dk.