Efter et par dage med flirt i luften kan flere af deltagerne ikke længere holde sig tilbage.

I dagens afsnit bliver der i den grad hooket op.

Der skulle gå fem afsnit, før deltagerne sprang ud i det, der altid sker på ‘Paradise Hotel’:

Sex.

Og i dagens afsnit er der altså ikke kun ét par, der hooker op og ender under lagnerne – over halvdelen af hotellets gæster ender nemlig med at tilbringe natten på et værelse, der ikke er deres eget. Det er naturligvis til stor tilfredshed for nogle, mens det efterlader andre skuffede og uforstående.

Hvem det er, kan du se i teaservideoerne nedenfor.

Nedenfor kan du få et glimt af de deltagere, der kan se frem til en yderst lummer nat på det mexicanske hotel.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk