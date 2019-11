At se ‘The Irishman’ er ikke bare en fornøjelse, fordi det er en interessant og medrivende historie. Som filmelsker er det også en kæmpe oplevelse at se en flok veteraner gøre det, de er virkelig gode til på en virkelig blæret måde.

77-årige Martin Scorsese instruerer 76-årige Robert De Niro, 79-årige Al Pacino og 76-årige Joe Pesci, og de ustyrligt mange års akkumuleret erfaring og talent er synlig i hver eneste frame af filmen.

Historien – som er baseret på virkelige personer og begivenheder – har De Niro i centrum som håndlangeren og lejemorderen Frank Sheeran, der op gennem 50’erne, 60’erne og 70’erne både var under vingerne på mafiabossen Russell Bufalino (Joe Pesci) og agerede højre hånd og ven for den magtfulde fagforeningsleder Jimmy Hoffa.

Også når Bufalino og Hoffa kom på kant med hinanden.

Det er en gangsterfilm, som Scorsese er mester i, men det er også en film om machismo, egoer, loyalitet, skyld og hvordan man har det, når man ser sig selv i spejlet, kort før man skal dø – med mordet på Kennedy, Cuba-krisen og Watergate-skandalen som bagtæppe.

Det er en ikke filmoplevelse, der blæser dig bagover, det er mere en oplevelse, der efterlader dig bevæget og rørt. Ikke kun på grund af Martin Scorseses sublime teknik med alt, hvad det indebærer af kringlet kronologi, billeder der pludseligt fryser og en voice over, der ikke bare forklarer, men også kommenterer filmen.

Men lige så meget på grund af kæmpe skuespilpræstationer i stort set alle roller. De Niro og Pacino er som forventet fremragende, men det er Joe Pesci, der brænder allermest igennem.

Den lille skuespiller, der faktisk gik på pension i 2010 viser helt nye sider af sit talent med en underspillet præstation, der ligger milevidt fra den hidsige Tommy DeVito i ‘Goodfellas’.

Til gengæld er den lige så creepy, når Russell Bufalino med et træk på skulderen og et lille kast med hovedet signalerer, at nogen skal dø, og at det da er ærgerligt, men “it is what it is”.

To af de ting, der er blevet talt meget om i forbindelse med ‘The Irishman’ er den digitale foryngelse af skuespillerne, så de kan virke troværdige gennem adskillige årtier – og den meget lange spilletid på tre en halv time.

Foryngelsen er gjort utrolig elegant i en grad, så man hurtigt glemmer, hvordan De Niro, Pacino og Pesci egentlig “rigtigt” ser ud lige nu. Og spilletiden: Jo, man kunne sagtens have barberet en halv time af, men man har alligevel lyst til at se filmen igen umiddelbart efter rulleteksterne.

Instruktør: Martin Scorsese. Med: Robert De Niro, Al Pacino