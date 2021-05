I april blev 'American Idol'-deltageren Cecil Ray Baker smidt ud af det populære sangprogram, fordi han blev sigtet for indbrud og vold mod sin ekskæreste.

Nu er den så gal igen for 'American Idol'.

Denne gang er der tale om finalisten Caleb Kennedy, der har valgt at trække sig fra programmet, efter en kontroversiel video har set dagens lys på de sociale medier.

Det skriver New York Post.

THIS SHOULD’VE STAYED IN YOUR DRAFTS: American Idol contestant Caleb Kennedy allegedly seen in a resurfaced with someone wearing a KKK hood. Caleb is allegedly blocking anyone who mentions the video, according to multiple reports. pic.twitter.com/9OKHmvOCEB — Def Noodles (@defnoodles) May 12, 2021

I videoen sidder Caleb Kennedy ved siden af en person, der er klædt i det, der ligner den hvide hætte fra organisationen Ku Klux Klan.

På sin egen Instagram har den 16-årige countrysanger sat flere ord på beslutningen om at forlade programmet.

»Hej allesammen, det her kommer nok som lidt af en overraskelse, men jeg er ikke længere en del af 'American Idol'. Der er dukket en video op på internettet, der viser handlinger, der ikke var ment på den måde. Jeg var yngre og tænkte ikke over handlingerne, men det er ikke en undskyldning. Jeg vil sige undskyld til mine fans og alle dem, jeg har skuffet,« skriver han blandt andet.

Caleb Kennedy fortæller også, at han nu vil tage en pause fra de sociale medier for at forbedre sig selv.

»Jeg ved, at det her har såret og skuffet en masse mennesker, der har mistet respekten for mig. Undskyld! Jeg beder til, at jeg en dag kan vinde jeres tillid og respekt tilbage. Tak for støtten.«

Til msn.com har hovedpersonens mor, Anita Guy, sat flere ord på sønnens video. Den skulle således være optaget, da Caleb Kennedy var 12 år gammel, og inspirationen kom fra en film, han havde set.

»Jeg hader, at det her er sket, og hvordan folk online fremstiller Caleb,« siger hun.

»Videoen blev optaget, efter Caleb havde set filmen 'The Strangers: Prey at night', og de imiterede karakterne. Det har ikke noget at gøre med Ku Klux Kan, selvom jeg godt ved, at det kan se sådan ud. Min søn er ikke racist.«

Med Caleb Kennedys exit fra konkurrencen skal vinderen nu findes mellem Willie Spence, Grace Kinstler, Chayce Beckham og Casey Bishop.