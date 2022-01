»Jeg skal love for, at jeg fik svedeture,« fortæller Torben Dahl med et grin.

Den 47-årige taxachauffør fra Hobro var blandt de 18 danskere, der i DR-programmet 'Danskerne interviewer Dronningen' fik lov at møde dronning Margrethe på Fredensborg Slot.

Som en af få medvirkende ankom han til slottet med et kritisk spørgsmål, men da optagelserne gik i gang, blev han pludselig så overvældet af situationen, at han bagefter ikke var helt tilfreds med sin egen præstation.

»Det var jo enormt spændende, og jeg er klar til at gøre det igen, hvis chancen skulle byde sig, men det var også lærerigt, fordi jeg for første gang nogensinde blev ramt af sceneskræk og derfor ikke fik stillet det helt super uddybende spørgsmål,« fortæller Torben Dahl til B.T.

Torben Dahl og Dronningen. Vis mere Torben Dahl og Dronningen.

Han understreger, at han synes, dronning Margrethe gør et godt stykke arbejde som Danmarks dronning, og at han ikke nødvendigvis tænker, at det ville være bedre eller billigere med en præsident.

Men han er samtidig af den overbevisning, at alle mennesker er lige – at man ikke nødvendigvis fortjener sine privilegier, blot fordi man har arvet dem fra sine forældre.

Og derfor var hans spørgsmål til dronning Margrethe: 'Hvordan kan De selv forsvare, at De har de privilegier, De har, både med hensyn til status og økonomi?'.

Dronning Margrethe svarede, at hun er ganske klar over, at hun på mange måder er privilegeret, men at hun er blevet opdraget med – og har selv givet videre til sine børn – at med privilegierne følger der også en masse forpligtelser, og at jobbet kræver, at man skal præstere.

Torben Dahl. Foto: Privatfoto Vis mere Torben Dahl. Foto: Privatfoto

Torben Dahl fortæller, at det var her, at han blev ramt af sceneskræk. Bagefter tænkte han, at han gerne ville have spurgt hende, om man ikke kan være statsoverhoved uden de medfølgende goder.

»Men jeg var simpelthen så ramt, at tankevirksomheden nærmest stod stille,« fortæller han med et grin.

»Hun gør det jo skidegodt og er et meget behageligt menneske at tale med. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde får chancen igen, men det kunne have været sjovt at få uddybet,« tilføjer han og forklarer, hvorfor det kom bag på ham, at han mistede fokus.

»Jeg troede aldrig, det ville røre mig. Jeg har været discjockey i mange år, så jeg har været vant til at underholde og sådan nogle ting,« forklarer han.

Ville du blive starstruck over at møde dronning Margrethe?

»Selvfølgelig havde det måske lidt at gøre med, at det var Dronningen, der sad der, men det var mere, at det hele var så fornemt. Man skal huske, at sige De og Dem, der var en mand til at åbne og lukke døren for en, det hele var så overvældende. Jeg er jo ikke vant til at færdes på slotte.«

Torben Dahl tænkte, at DR sikkert havde klippet ham ud af programmet oven på præstationen, men da han så det lørdag aften, blev han positiv overrasket over, hvor godt han klarede det.

»Man kunne slet ikke se, hvor starstruck jeg var,« griner han og fortæller, at han efter sin tv-optræden har måttet høre for sin fremtoning på arbejdet.

»Vores kontordame sagde i dag, at det godt kunne være, at der ville blive bevilget en skjorte til mig, der var et nummer større, haha.«

Han har fået at vide, at han blev udvalgt til programmet, fordi DR gerne ville have et bredt udsnit af befolkningen med – og at de syntes, han havde en god måde at være kritisk på.

»Jeg var lidt spændt på, hvordan Dronningen modtog det, men hun var meget befriende at snakke med og tog det rigtig flot. Hun virkede generelt som et menneske, der godt kan lide at møde helt almindelige mennesker,« slutter Torben Dahl og tilføjer, at han i sine cirka 20 år som taxachauffør desværre endnu har til gode at køre med en fra kongefamilien.