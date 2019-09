Biler, fart og vilde stunts. Det er indholdet i det legendariske bilprogram 'Top Gear', der nu kommer til Danmark.

Det populære program skal - som traditionen byder - ledes af et entusiatisk trekløver.

Værterne er nemlig den velkendte tv-vært Felix Smith, skuespilleren Dar Salim og den tidligere racerkører Jesper Carlsen, skriver Discovery Networks Danmark i en pressemeddelelse.

Og netop 42-årige Felix Smith ser værtsrollen i verdens største bilprogram som et drømmejob:

Felix Smith.

»'Top Gear' er mit all time yndlingsprogram, og jeg var ikke to sekunder i tvivl om, at det her skulle jeg lave. Jeg har interesseret mig for biler lige så længe, jeg kan huske, og et af mine mål i livet er at prøve at køre så mange forskellige biler som muligt.«

I programmet kommer de tre værter til at drøne Skandinavien rundt i nogle biler, der med garanti vil få danske bilentusiaster til at kigge misundeligt til.

Dar Salim fortæller, at han glæder sig til at bruge tid på noget, han egentlig altid har været ret begejstret for.

»Jeg elsker fart og har altid gjort det. Det har aldrig været et fokus for mig i mit liv, men åbenbart altid været en naturlig del af det. Jeg har trods alt fløjet flyvemaskiner, sejler speedbåd, kører motorcykel og hurtige biler,« siger 42-årige Dar Salim, der skal konkurrere med programmets to øvrige værter om de prøvelser, de tre værter vil blive udsat for.

Dar Salim.

Ifølge pressemeddelelsen skal bilerne være omdrejningspunkt for episke roadtrips, vilde tests og gode gammeldags tosserier.

'Top Gear' har vundet adskillige internationale priser, og på verdensplan har programmet over 350 millioner seere.

Programmet har efter planen premiere på Kanal 5 i foråret 2020.

I videoen øverst kan du se Dar Salim svare på spørgsmål om sine fremtidsplaner, da B.T. fangede ham på den røde løber til 'Zulu Comedy Galla'.