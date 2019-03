Basim, Babou eller måske Vocaloca? I anledning af, at X Factor efter 11 år på DR1 nu er rykket over til TV 2, kårer B.T. de 50 bedste liveshow-deltagere igennem tiden.

Baseret på en blanding af dybt subjektiv udvælgelse, hvem der hurtigst gik i glemmebogen, og hvem der fortsat har en karriere, har vi i sammenhold med en YouGov-undersøgelse af, hvem der er danskernes favorit, fundet frem til et resultat.

50.

Line Larsen

2. plads i sæson 5

49.

Tannaz Hakami

6. plads i sæson 8

48.

Tandberg og Østenby

6. plads i sæson 5



47.

Pernille Nordtorp

4. plads i sæson 7

46.

Nicoline og Jean Michel

5. plads i sæson 5

Det var et af X Factor-historiens store chok, da Blachmans supergruppe pludselig forlod programmet uden nærmere forklaring. Det viste sig senere, at duoens sangerinde var indblandet i en narko-sag, som hun siden fik en dom for.

45.

Rasmus Nielsen

6. plads i sæson 4

44.

Mads Christian

6. plads i sæson 9

43.

Patricia Bull

4. plads i sæson 4

42.

Alex Benson

3. plads i sæson 9

41.

Wasteland

3. plads i sæson 6

Anne Linnet fik i 2013 ideen at skabe en dansk udgave af One Direction med blandet succes. I dag er medlemmerne gået hver til sit.

40.

Morten Benjamin

4. plads i sæson 5

39.

Baraa Quadoura

5. plads i sæson 8

38.

Embrace

Vindere af sæson 9

De to søstre fra Holstebro huskes især for deres mange navneskift. Først hed de Embrace, så New:Name og senest Kaputu.

37.

Clifforth og Hein

5. plads i sæson 9

36.

8210

7. plads i sæson 3

35.

Fireflies

4. plads i sæson 3

34.

Sigmund

4. plads i sæson 11

Sanne Salomonsen var kæmpe fan af den unge sanger, der følte sig ualmindeligt godt tilpas på X Factor-scenen. Fortsatte i år karrieren i melodigrandprix, hvor det blev til en tredjeplads i Jyske Bank Boxen.

33.

Jogvan

2. plads i sæson 8

32.

Anna Nygaard

5. plads i sæson 5

31.

Annelouise Sørensen

2. plads i sæson 4

30.

Chresten

Vinder af sæson 6

Jow, jow. Vestjyden vandt overlegent sæson seks med den ene hånd i lommen og Ida Corr som mentor.

29.

Andrew Murray

4. plads i sæson 9

28.

Morten Nørgaard

Vinder af sæson 10

Morten var den store solstrålehistorie i sæson 10. Han gik flere gange i stå på scenen, han var ikke så vild med at skulle sælge sig selv i medierne, men med en vindersang skrevet af blandt andet Rasmus Seebach gik han alligevel hele vejen.

27.

Ivarsson, Bang og Neumann

3. plads i sæson 8

26.

Lucy Mardou

2. plads i sæson 7

Alle regnede med, at Thy-lejrens norske repræsentant ville vinde X Factor i 2014, men så var det, at Blachman skrev historie med Anthony Jasmin, der blev den første gruppevinder.

25.

Sveinur

3. plads i sæson 5

24.

Reem

2. plads i sæson 9

23.

Jamie Talbot

2. plads i sæson 11

22.

Sidsel

4. plads i sæson 2

21.

Lucas Claver

5. plads i sæson 2

Thomas Blachmans unge juvel der klædt i briller og jakkesæt var indbegrebet af coolness.

20.

Jesper Nohrstedt

3. plads i sæson 3

Unge Jesper tog især X Factor-dommer Pernille Rosendahl med storm, da han med sin guitar stillede op til audition. I finalen i Parken huskes især hans duet med Mattias Kolstrup fra Dúné, hvor de to sangere sang sig selv fuldt ud.

19.

Vkation

4. plads i sæson 10

18.

Heidi Herløw

3. plads i sæson 1

17.

Anthony Jasmin

Vinder af sæson 7

16.

Place on Earth

Vinder af sæson 11

15.

Vocaloca

5. plads i sæson 1

Vokalgruppen blev en del af X Factors store øjeblikke, da Thomas Blachman under et liveshow pludselig rejste sig fra sin stol og begyndte at lugte dem under armene.

14.

Sarah Skaalum

Vinder af sæson 4

Den danske 'mini-P!nk' og vinder blev i X Factor pludselig et international forbillede og hyldet for at tale åbent om at være til piger. Sidste år skiftede Sarah køn og hedder i dag Noah.

13.

Linda Andrews

Vinder af sæson 2

12.

Laura Kjærgaard

2. plads i sæson 1

En vanvittig dygtig sangerinde, der var uheldig med at stille op i en premieresæson, hvor charmøren Martin løb med pokalen.

11.

Mohamed Ali

3. plads i sæson 2

10.

Alien Beat Club

2. plads i sæson 2

Da Remee for første gang 'brød' reglerne og dannede sin egen gruppe i X Factor, var der succes fra første liveshow. Alien Beat Club stod til at vinde det hele, men endte til sidst med at tabe finalen til Linda Andrews.

9.

Babou

3. plads i sæson 4

Babou har siden X Factor haft det med at dukke op i forskellige sammenhænge, om det så er i melodigrandprix eller som sanger i Paradise Hotel. Måtte i 2011 overraskende nøjes med en tredjeplads.

8.

Man Band

5. plads i sæson 7

Vi aner ikke, hvad de laver i dag, men Man Band skilte sig i den grad ud da, de med masser af onkel-humor gav den gas i 2014.

7.

Asien Sensation

6. plads i sæson 2

Den legendriske X Factor-gruppe blev mere kult for deres udstråling end hyldet for deres talent, men vi glemmer aldrig deres version af 'One Night In Bangkok'.

6.

Thomas Ring

Vinder af sæson 3

'Manden med hatten' var en ret suveræn vinder af tredje sæson, da han i finalen i Parken sang duet med Medina foran et rekordstort X Factor-publikum i Parken.

5.

Ida Østergaard

Vinder af sæson 5

Med bøjle på tænderne charmerede hun sig frem til en sejr i 2012, hvor hun blandt andet huskes for at optræde med Lukas Graham i finalen i Jyske Bank Boxen.

4.

Emilie Esther

Vinder af sæson 8

Den unge sangerinde formåede at vinde sæson otte, der ellers var præget af Citybois-hype. Vi har ikke hørt meget fra hende på det seneste, men scorer højt i YouGov-undersøgelsen over de bedste vindere gennem tiden.

3.

Basim

4. plads i sæson 1

Basim var langt fra den største sanger, da han dukkede op i første sæson, men siden har han udvilket sig til både at kunne kalde sig melodigrandprix-vinder og bagmand til nogle af tidens største hits.

2.

Citybois

4. plads i sæson 8

Det suverænt største fænomen i X Factors historie. Thor og Anthon havde konceptet klar fra første audition og er stadig højaktuelle med en DR-dokumentar og stribevis af single-udgivelser.

1.

Martin Hedegaard

Vinder af sæson 1

Ingen tvivl om at X Factor startede på toppen. Martin kom, så og sejrede og har efterfølgende bevist, at man sagtens kan få en flot karriere på trods af X Factor-stemplet. Han forlod klogt rampelyset i mange år, før han dukkede frem med sit Saveus-projekt, der er et af nutidens bedste danske livenavne.